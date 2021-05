Strata operacyjna wyniosła 0,32 mln zł wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,3 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 2,53 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Pharmena po I kwartale 2021 r. osiągnęła przychody o 30,1% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Na osiągnięty wynik wpływ miały działania zapoczątkowane w 2020 r. i kontynuowane w 2021 r., zmierzające do rozwoju nowych kanałów dystrybucji i punktów sprzedaży dla nowych produktów i marek dedykowanych do różnych segmentów rynku. W związku z oczekiwaniami kluczowych klientów drogeryjnych, w segmencie pielęgnacji włosów oraz w oparciu o trendy związane z naturą i dbałością o naszą planetę w pierwszym kwartale 2021 roku została wprowadzona na rynek nowa marka Favorite Nature. Efektem tych działań był wzrost sprzedaży o 49,2% kategorii Hair Care w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,15 mln zł wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)