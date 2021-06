Wartość podpisanych do realizacji umów Grupy Pekabex wyniosła 912,58 mln zł, w tym do realizacji w br. - 741,89 mln zł według stanu na 31 marca br., podczas gdy rok wcześniej wartość podpisanych kontraktów wyniosła 526,42 mln zł, w tym do realizacji w 2020 r. - 444,55 mln zł, podała spółka.

"Spółka utrzymuje bardzo wysoki portfel zamówień, który na dzień 30 marca 2021 roku wyniósł 913 mln zł" - czytamy w komunikacie. Według stanu na koniec marca br., wartość kontraktów do zrealizowania w bieżącym roku wynosiła 741,89 mln zł, w kolejnym roku - 153,94 mln zł, zaś w latach następnych - 16,76 mln zł, podano także w raporcie. Na koniec grudnia 2020 roku portfel zamówień grupy wynosił 930,73 mln zł, w tym 830,36 mln zł do realizacji w 2021 roku. Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 952,33 mln zł w 2020 r. (ISBnews)