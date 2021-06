"W części budowlano-infrastrukturalnej posiadamy kontrakty na kwotę ok. 2,4 mld zł, w tym na trzy pozostałe kwartały 2021 r. portfel zleceń wynosi ok. 1,1 mld zł" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście dołączonym do raportu za I kw. 2021 r.

Dodał, że spółka w ramach generalnego wykonawstwa w kraju obecnie prowadzi blisko 40 budów w różnych segmentach budownictwa: od osiedli mieszkaniowych, przez projekty dla budownictwa przemysłowego, po inwestycje pozyskane w ramach zamówień publicznych.

"Na rynku poznańskim podpisaliśmy dwa kontrakty dla nowych inwestorów - zbudujemy tam osiedla mieszkaniowe. Do tej pory w stolicy Wielkopolski pracowaliśmy jedynie na rzecz Unidevelopment. W ostatnim czasie zawarliśmy umowy z kilkoma inwestorami, którzy zlecają nam kolejne etapy swoich projektów budowlanych, co świadczy o dobrej współpracy i osiąganiu wspólnych celów biznesowych. Jako generalny wykonawca inwestycji mamy solidny portfel zamówień - obecnie jest on na poziomie ok. 1 mld mln zł, ale cały czas prowadzimy aktywną akwizycję w różnych segmentach budownictwa kubaturowego" - czytamy dalej.

Prezes zwrócił uwagę, że skomplikowana sytuacja polityczno-gospodarcza na Białorusi sprawia, że na tym rynku spółka jest wyjątkowo ostrożna i realizuje rozpoczęte budowy, skupiając się na bezpieczeństwie operacyjnym i finansowym kontraktów.

"Obecnie większą uwagę przykładamy do rynku ukraińskiego, który wydaje się perspektywiczny. 21 maja miało miejsce otwarcie części handlowej centrum Nikolsky w Charkowie - cały obiekt planujemy oddać do użytkowania w trzecim kwartale 2021 r." - dodał prezes.

"Podpisaliśmy dwie umowy na budowę odcinków drogi ekspresowej S 19 w woj. podlaskim: odcinek Ploski - Haćki będziemy realizować sami (wraz z naszą spółką Budrex), natomiast odcinek Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód w konsorcjum z PORR SA. W tym segmencie mamy dobry portfel zleceń - ok. 880 mln zł na trzy kwartały 2021 r. i lata kolejne, przy czym kluczowa będzie realizacja ww. dwóch odcinków S19" - podsumował prezes.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

