"Rozpoczynamy dziś bardzo ważny etap rozwoju naszego studia. Do 2 lipca będą przyjmowane zapisy w ramach publicznej emisji akcji Forestlight Games. Oferta obejmuje do 240 tys. akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,1 zł. Cena emisyjna została ustalona na 12,5 zł. Proces ten poprzedza nasze plany związane z debiutem na rynku NewConnect. Rozpoczęcie procedury dołączenia do grona spółek publicznych planujemy niezwłocznie po zakończeniu oferty" - powiedział prezes Tomasz Mazur, cytowany w komunikacie.

Proces inwestycyjny Forestlight Games koordynuje Prosper Capital Dom Maklerski we współpracy z NWAI Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Celem oferty jest przygotowanie pre-produkcji wersji demo do dwóch niezapowiedzianych jeszcze przez Forestlight Games tytułów, a także wzmocnienie rozwoju technologii pozwalającej na uruchomienie trybu dla wielu graczy w nowych projektach spółki.

"Wierzymy, że IPO pozwoli nam także na finalizację produkcji i działań marketingowych do autorskich gier Forestlight Games oraz stworzenie portów do projektów takich jak: 'The Pope: Power & Sin', 'Rollercoaster Mechanic', 'Camper Flipper' oraz 'Lifeguard Simulator'. Przy ostatnim tytule współpracujemy z doświadczonymi ratownikami, którzy dostarczają nam cennej wiedzy eksperckiej. Wszystko po to, aby finalnie gra była jak najbardziej realistyczna" - dodał Mazur.

Aktualnie zespoły Forestlight Games pracują nad kilkoma autorskimi projektami jednocześnie. Do końca tego roku spółka planuje wydać "Rollercoaster Mechanic", "Lost Viking: Kingdom of Women" oraz "Wedding Designer", a także mniejsze projekty dla technologii VR. Przy produkcji wybranych projektów Forestlight Games w technologii VR spółka współpracuje ze studiem Epic VR, podsumowano w materiale.

Forestlight Games działa od 2019 r. Studio dotychczas wydało między innymi grę "Electro Ride: The Neon Racing", która była nominowana do nagrody Best Indie Game na Digital Dragons. Aktualnie Forestlight Games posiada trzy spółki zależne: Pixel Trapps, Motion Spirit oraz Aurora Studio. Jednym z akcjonariuszy Forestlight Games jest notowana na głównym parkiecie GPW spółka PlayWay.

