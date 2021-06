Reklama

Dzień dywidendy ustalono na 2 lipca br., a dzień wypłaty dywidendy na 12 lipca br.

Razem z rekomendacją podziału zysku za 2020 r. zarząd INC przyjął politykę dywidendową, która zakłada wypłatę co najmniej 20% jednostkowego zysku netto spółki począwszy od zysku za 2021 r. Zdaniem zarządu, możliwość wypłaty pierwszej w historii dywidendy oraz przyjęcia długofalowej polityki dywidendowej to efekt przebudowy grupy i osiągnięcia powtarzalności wyników finansowych, podkreślono.

"Dzięki dynamicznemu, ale opartemu o solidne fundamenty rozwojowi działalności, dołączyliśmy do grona spółek dywidendowych. Był to jeden z naszych celów, dlatego cieszymy się, że go zrealizowaliśmy. Nasza działalność opiera się o przygotowany kompleksowy ekosystem dla finansowania innowacyjnych firm, który ma dwa główne motory - działalność usługowa, czyli doradztwo, wsparcie firm w rozwoju, pozyskaniu finansowania, usługi maklerskie czy crowdfunding oraz działalność inwestycyjna, przede wszystkim na etapie preIPO, która pozwala z jednej strony na wsparcie różnorodnych i ciekawych projektów, a z drugiej strony na systematyczne zwiększanie wartości dla akcjonariuszy INC" - powiedział prezes Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 11,9 mln zł w 2020 r., a jednostkowy zysk netto 8,9 mln zł.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC, fundusz PE/VC Carpathia Capital oraz polska agencja ratingowa INC Rating.

