W całym I półroczu sprzedaż online wzrosła o 53% do 279 mln zł, a przychody o 55% r/r do 269 mln zł, podano.

Spółka zwraca uwagę na wzrost sprzedaży online w II kwartale o 27 mln zł kw/kw, tj. o 21%, pomimo otwarcia galerii handlowych na początku maja.

"Udane działania marketingowe przeprowadzone na wszystkich rynkach, na których prowadzimy sprzedaż, przyczyniły się do znaczącego umocnienia świadomości i pozycji marki na rynku. Wprowadzone zmiany technologiczne poskutkowały wzrostem konwersji i wartości średniego koszyka. Ponadto większość naszych klientów to świadomi klienci internetowi, którzy wiedzą jakie zalety niesie ze sobą sprzedaż online i nie wracają do sklepów stacjonarnych, nawet po ich otwarciu" - skomentował prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2021 r.

