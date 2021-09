Reklama

"Dzięki sieci ponad 35 tysięcy punktów odbioru i automatów pocztowych, a także szybkiej i wygodnej dostawie kurierskiej, większość zakupów z obejmującego ponad 100 mln ofert programu Allegro Smart! dociera do kupujących w 1-2 dni. Ponad 25 mln oferuje dostawę już dzień po zakupie, a kilka milionów dotrze nawet tego samego dnia, zwłaszcza, że przesyłki docierają do Paczkomatów również w weekendy bez żadnych dodatkowych opłat" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślił smart and loyalty programs director w Allegro Michał Owerczuk, kupujący zaoszczędzili na darmowych dostawach od startu Allegro Smart! 3 lata temu 2,8 mld zł.

"Wkraczamy właśnie w bardzo szczególny czas w roku - okres sezonowych wyprzedaży, akcji specjalnych, takich jak Smart! Week czy Black Week, oraz świątecznych zakupów. Właśnie dlatego wdrożyliśmy rozwiązanie, które odciąży domowe budżety w całym kraju dzięki darmowym dostawom kurierskim dostępnym dla jeszcze większej liczby kupujących" - dodał Owerczuk, cytowany w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)