Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji w związku z planowanym połączeniem PGNiG z PKN Orlen w ramach trwającego postępowania w sprawie kontroli koncentracji zainicjowanym przez PKN Orlen, podało PGNiG.

"W związku z materializacją obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, PGNiG zgłosił zamiar dokonania koncentracji jako jej drugi uczestnik. Wniosek spółki oraz analogiczny wniosek złożony przez PKN Orlen 10 maja 2021 r. dotyczą tej samej koncentracji" - czytamy w komunikacie.

Oprócz przedstawienia stron oraz założeń koncentracji, we wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu koncentracji na konkurencję na tych rynkach.

W maju br. PKN Orlen podał, że złożył do UOKiK wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli nad PGNiG. Pod koniec maja prezes Urzędu skierował do II etapu postępowanie dotyczące przejęcia PGNiG przez Orlen, argumentując, że w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku. Zapowiedział wówczas weryfikację udziałów przedsiębiorców na rynkach, na których działają i sprawdzenie, czy w wyniku połączenia może dojść do ograniczenia konkurencji.

Jak wyjaśniał Urząd, postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w przypadku szczególnie skomplikowanych transakcji, postępowanie może trwać dłużej. Tak jest w sprawie Orlen-PGNiG.

Pod koniec sierpnia br. prezes PKN Orlen prezes Daniel Obajtek deklarował w rozmowie z ISBnews, że koncern robi wszystko, żeby proces połączenia z Grupą Lotos i PGNiG udało się sfinalizować w tym samym czasie, ale nie da się wykluczyć, że któryś z nich przeciągnie się o kilka miesięcy.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)