Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi powołała Janusza Szurskiego na wiceprezesa ds. korporacyjnych od 15 listopada br., podała spółka.

"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 listopada 2021 roku pana Janusza Szurskiego w skład zarządu spółki VI kadencji, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Janusz Szurski jest związany z PKN Orlen od lutego 2018 roku, jako dyrektor Biura Prawnego, gdzie odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej ponad 30 spółek grupy. Jest przewodniczącym rady nadzorczej Anwilu oraz Energi-Operator, a także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Orlen Unipetrol. Od lipca 2017 r. do lutego 2018 r. był dyrektorem Biura Prawnego Energi. W latach 2004-2017 był zatrudniony jako radca prawny, zastępca dyrektora oraz dyrektor Departamentu Prawnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 1999-2003 był zatrudniony na stanowiskach obsługi prawnej obszarów organizacji, inwestycji i eksploatacji PTC Sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska S.A).

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

