Zysk operacyjny wyniósł 323,1 mln zł wobec 167,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 457,1 mln zł wobec 284,7 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 471,7 mln zł wobec 408,5 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 233,9 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 928,7 mln zł rok wcześniej.

"Rok po naszym debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie widzimy, że przedstawiony inwestorom plan innowacji dla sprzedawców i klientów przynosi dobre rezultaty, tworząc mocne fundamenty dla naszej działalności w przyszłości. W tym kwartale porównujemy okresy bez lockdownu zarówno w bieżącym, jak i w ubiegłym roku. Cieszę się, że także w takich warunkach nie tylko odnotowaliśmy dobre wyniki finansowe, ale pokazujemy znaczne postępy w rozwoju naszej działalności" - skomentował prezes François Nuyts, cytowany w komunikacie.

Wartość sprzedaży brutto (GMV), czyli ogółem towarów sprzedanych na Allegro, wzrosła w III kwartale o 19,9% r/r do 9,9 mld zł.

"GMV grupy wyniosło 9,9 mld zł w III kwartale 2021 r. (wzrost o 19,9% r/r), czego efektem było prawie 30 mld zł wartości sprzedaży brutto na platformie w tym roku do końca września (wzrost o 23,4% r/r). Udało się to dzięki licznym usprawnieniom w tzw. Retail Basics (wybór, ceny, wygoda - kluczowe czynniki wpływające na jakość robienia zakupów), które zwiększyły nasz wskaźnik NPS (Net Promoter Score) wśród konsumentów do 77,4 pkt" - czytamy w komunikacie.

"Rok przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a GMV zwiększa tempo wzrostu do 19,9% w III kwartale z 10,6% w II kwartale. Wzrost związany jest z tym, że konsumenci nie odeszli od robienia zakupów przez internet po lockdownach. Jest to również efektem nieustannych ulepszeń wprowadzanych przez Allegro w zakresie cen i oferty, rozwoju programu Smart! oraz nowych inicjatyw, takich jak Allegro Pay" - dodał dyrektor finansowy Jon Eastick.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła o 5,6% r/r do 13,3 mln i o 0,8% kw/kw, co oznacza powrót do kwartalnych wzrostów. "Coraz większy wybór i konkurencyjne ceny przekonały do pozostania konsumentów, którzy skorzystali z oferty Allegro w czasie pandemii" - napisano też w materiale.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 889,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 158 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 752,2 mln zł w porównaniu z 2 698,8 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 1 532,1 mln zł wobec 1 073,3 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 1 567,2 mln zł wobec 1 216,5 mln zł.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

