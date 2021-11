Reklama

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Energa Elektrownie Ostrołęka - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - pomyślnie przeszła kontrolę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ), podała spółka.

Kontrola wykazała, że w całym 2020 roku emisje elektrowni w zakresie tlenków azotu (NOx) i dwutlenku siarki (SO2) nie przekroczyły 50% maksymalnych wartości dopuszczanych przez pozwolenie zintegrowane, a w przypadku pyłów roczna emisja wyniosła ok. 25% dopuszczalnego poziomu, podano w komunikacie.

"Kontrola potwierdziła, że przez cały rok 2020 oraz osiem miesięcy roku 2021 spółka przestrzegała przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. W ciągu 20 miesięcy objętych kontrolą, WIOŚ nie tylko nie stwierdził ani jednego przekroczenia dopuszczalnych norm emisji w zakresie pyłów, NOx, SO2 - inspektorzy potwierdzili też, że właściciel Energi Elektrowni Ostrołęka ściśle przestrzega wynikających z pozwolenia zintegrowanego obowiązków pomiarowych i monitoringu w zakresie emisyjności, w tym pomiarów ciągłych" - czytamy dalej.

W ostatnich latach Elektrownia Ostrołęka B zrealizowała projekty inwestycyjne oraz modernizacje, które dostosowały działalność instalacji do rygorów unijnych wynikających z Konkluzji BAT (best available technology - najlepsze dostępne technologie), które dla aktywów jej klasy weszły w życie w połowie sierpnia br. Wśród inwestycji była m.in. zabudowa instalacji redukcji NOx metodą katalityczną (SCR) oraz budowa drugiej instalacji odsiarczania spalin.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)