Zysk operacyjny wyniósł 0,17 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,39 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 6,49 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20,43 mln zł w porównaniu z 23,74 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej PMPG po trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 20,4 mln zł i były niższe o 14% niż przed rokiem. Spadki wpływów objęły w minionym okresie przychody ze sprzedaży usług reklamowych, projektów eventowych oraz dystrybucji prasy, co jest przede wszystkim wynikiem wpływu pandemii koronawirusa" - czytamy w komunikacie.

Wpływ na wynik finansowy grupy w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. miały dodatkowo zdarzenia jednorazowe, czyli umorzone kwoty subwencji otrzymanej od PFR w kwocie 3 mln zł oraz zawiązywane i rozwiązywane odpisy aktualizujące, podano w komunikacie.

"Wyniki po trzecim kwartale 2021 oceniam pozytywnie. Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię biznesową, co przynosi dobre rezultaty. Ogólna sytuacja spowodowana pandemią wciąż trwa, ale jako spółka potrafimy w niej sprawnie funkcjonować, dopasowując do realiów codzienne działania. Odbywają się wydarzenia, takie jak gala nagrody Strażnik Pamięci tygodnika 'Do Rzeczy' czy Orły Wprost. Nasze media doskonale realizują strategię rozwoju cyfrowego, zarówno w zakresie portali internetowych, jak i treści płatnych, co m.in. potwierdzają raporty sprzedaży ZKDP rok do roku za wrzesień 2021, według których tygodnik 'Do Rzeczy' jest najbardziej rosnącym tytułem w swojej kategorii" - skomentowała prezes Katarzyna Gintrowska, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 4,6 mln zł wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

