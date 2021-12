O piątkowym podpisaniu aktu notarialnego w tej sprawie poinformował PAP rzecznik SRK Wojciech Jaros. Zgodnie z zapisami aktu, przejęcie majątku nastąpi po 10 dniach. To m.in. prawie 37 hektarów gruntów wraz ze znajdującymi się tam obiektami, 2,7 km wyrobisk dołowych oraz szyb zjazdowo-materiałowy o głębokości 1060 metrów. SRK przygotuje teraz plan likwidacji tego majątku.

Obszar górniczy Jastrzębie III to wydzielona, nieprodukcyjna część kopalni Jastrzębie-Bzie, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W przyszłym roku kopalnia ta ma rozpocząć wydobycie z nowo udostępnionego złoża Bzie-Dębina, zaś część dawnej kopalni Jastrzębie trafia do likwidacji w SRK. Na nieodpłatne przekazanie takiego majątku do spółki restrukturyzacyjnej, gdzie likwidacja finansowana jest ze środków budżetu państwa, pozwala znowelizowana jesienią tzw. ustawa górnicza.

Ustawa przewiduje także osłony socjalne dla pracowników, przekazywanych do SRK wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem. W przypadku obszaru Jastrzębie III chodzi o 2148 osób, z których 1682 to górnicy dołowi - dla nich z reguły przewidziano urlopy górnicze, podczas których do czasu przejścia na właściwą emeryturę (nie dłużej niż cztery lata) będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. Pozostali otrzymają jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. zł netto.

Na grupę ponad 2,1 tys. pracowników, przekazywanych z JSW do SRK, składają się nie tylko dotychczasowi pracownicy jastrzębskiej spółki (tych jest 914), ale także pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj (łącznie 1234 osoby), przejęci na krótko przez JSW, by mogli trafić do SRK i tam skorzystać z osłon. Taka formuła przekazania wynikała z zapisów ustawowych, zgodnie z którymi osłony przysługują pracownikom, przekazanym do spółki restrukturyzacyjnej wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem.

W ostatnich dniach wielu pracowników PGG skarżyło się w rozmowach z dziennikarzami, że zastosowany mechanizm przejścia do SRK jest dla nich niekorzystny, ponieważ zwalniając się za porozumieniem stron z PGG, by na jeden dzień zatrudnić się na nowo w JSW i stamtąd przejść do SRK, tracą część należnych im świadczeń, m.in. odprawy wynikające z Układu zbiorowego pracy, nagrody jubileuszowe, a następnie także niektóre zasiłki. PGG nie skomentowała tych informacji.

Przekazany do SRK przez JSW majątek wyceniono na ponad 33,8 mln zł, przedstawiciele SRK podkreślają jednak, iż z punktu widzenia tej firmy ważna jest nie tyle księgowa wartość przejmowanego majątku, co koszt przyszłej likwidacji - doprowadzenia terenu pokopalnianego do stanu, w jakim będzie go mógł przejąć lub kupić potencjalny inwestor. „Zakres prac, ich czas, szacunkowy koszt będzie można określić dopiero po przejęciu i oszacowaniu stanu istniejącego” – wyjaśnia rzecznik SRK Wojciech Jaros.

Korzystająca z budżetowych dotacji SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Od 2015 r. do SRK trafiły - oprócz przekazywanego w piątek obszaru Jastrzębie III - kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.

1 października 2021 r. Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, wydłużającą do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela, która weszła w życie 1 grudnia br., przedłuża też regulacje dotyczące osłon dla górników.

W oparciu o znowelizowaną ustawę w SRK będzie likwidowany obszar Jastrzębie III, a w przyszłości prawdopodobnie także ruch Pokój - należąca do Polskiej Grupy Górniczej część kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Przekazanie Pokoju do SRK miało nastąpić jeszcze w tym roku, jednak jak dotąd PGG nie porozumiała się z bankami w sprawie zdjęcia zastawów z tego majątku, co na razie uniemożliwia jego przekazanie.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ drag/