Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła na piątek, 14 stycznia, na dzień debiutu Eco5tech na rynku NewConnect, podała spółka. Łącznie do obrotu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostanie wprowadzonych 4 400 000 akcji serii B i C.

Kurs odniesienia dla pierwszych notowań spółki został wyznaczony na równi emisji akcji serii C, tj. 0,55 zł za jedną akcję. Biorąc pod uwagę łączną liczbę akcji serii A, B i C (5 400 000 akcji), oznacza kapitalizację Eco5tech w wysokości 2,97 mln zł. Reklama "Dzięki wytężonej pracy jesteśmy na ostatniej prostej do dnia debiutu Eco5tech na NewConnect. Miniony rok był dla nas bardzo ważny, zarówno pod względem rozwoju kluczowych projektów PropTech oraz działalności projektowo-wykonawczej. W obecnym roku chcemy kontynuować skokowy wzrost naszego biznesu, co przełoży się na wzrost wartości wewnętrznej spółki, co będzie miało odzwierciedlenie w kapitalizacji Eco5tech na giełdzie" - powiedziała prezes Eco5tech Alicja Gackowska, cytowana w komunikacie. Wartość przychodów Eco5tech wyniosła 6,5 mln zł w 2020 r. w porównaniu do 1,5 mln zł w 2018 r. Po trzech kwartałach 2021 r. spółka odnotowała 4,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie, jak podaje spółka, wiele realizowanych inwestycji zostanie częściowo rozliczonych w ostatnim kwartale ub. r., co przełoży się na poziom przychodów. Obecnie Eco5tech realizuje kilkanaście projektów o łączonej wartości ponad 22 mln zł netto. Eco5tech to spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu ("Property Technology"). Eco5tech została założona w 2010 r. (ISBnews)