Za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie firma Quanta Energy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa do budowy wykorzystana zostanie specjalna lekka konstrukcja instalacji, podano.

"Ochrona środowiska w pełni wpisuje się w naszą strategię działania jako Green Industrial Developer. Wszystkie nasze nowe obiekty standardowo poddajemy procesowi certyfikacji BREEAM oraz DGNB pod kątem ich ekologiczności oraz funkcjonalności. We współpracy z Quanta Energy rozpoczynamy teraz kompleksowy i realizowany na dużą skalę program rozwoju farm fotowoltaicznych na dachach naszych obiektów. Celem tych wszystkich działań jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 już w perspektywie kilku lat. Zastosowania ekologicznych rozwiązań oczekują od nas także nasi najemcy. Dla klientów branży magazynowej redukcja śladu węglowego to z jednej strony realizacja zobowiązań w zakresie coraz powszechniej deklarowanej ochrony klimatu, a po drugie to także uzyskiwane oszczędności finansowe w ramach ponoszonych kosztów eksploatacji powierzchni komercyjnych" - powiedział prezes MLP Group Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

Rosnące ceny energii powodują, że poza ochroną środowiska wynikającą z wykorzystania zielonej energii, inwestycja wpłynie na redukcję kosztów. Instalacje OZE wybudowane na dachach magazynów MLP Group o łącznej mocy 6,3 MWp wyprodukują około 6 GWh energii elektrycznej rocznie, podkreślono.

"Stopy zwrotu sięgają nawet 20% biorąc pod uwagę ceny energii czynnej na 2022 rok, a inwestycje firmowe zwracają się w 5-7 lat. Są to zupełnie inne rentowności od tych, które widzieliśmy jeszcze 3 lata temu. Ceny energii czynnej na 2022 r. w całej Europie, w tym w Polsce wzrosły o 50-100% w zależności od momentu zakupu. To efekt kilku czynników, m.in. rosnących cen uprawnień do emisji CO2, które w ostatnich dniach przekraczają poziom 82 euro za tonę, bezprecedensowego wzrostu zapotrzebowania na energię w 2021 r., wzrostu cen gazu oraz wzrostu kosztu tzw. 'kolorów'. Jednocześnie wprowadzona od stycznia 2021 opłata mocowa wzrośnie w 2022 r. z 76,2 na 102,6 zł / MWh energii, spodziewamy się również nieznacznego wzrostu opłat dystrybucyjnych. Elektrownie fotowoltaiczne to na dzisiaj najskuteczniejsze rozwiązanie problemu rosnącego kosztu energii" - zakończył prezes Quanta Energy Piotr Grzybczak.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 190,7 mln zł w 2020 r.

