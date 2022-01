Reklama

"Akcje objęte wezwaniem uprawniają łącznie do 6 704 440 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi [...] 79,96% ogólnej liczby głosów w spółce oraz reprezentują łącznie [...] 79,96% kapitału zakładowego spółki. Wzywający 1 [M.W. Trade] zamierza nabyć w wyniku wezwania nie więcej niż 6 574 000 akcji stanowiących [...] 78,41% kapitału zakładowego spółki. [...] Ponieważ akcje objęte wezwaniem stanowią akcje własne wyemitowane przez wzywającego 1, wzywający 1 nabędzie akcje w liczbie nie większej niż wskazana powyżej, o łącznej cenie nabycia nieprzekraczającej kwoty, która zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Wzywający 2 zamierza nabyć nie więcej niż 130 440 akcji, z zastrzeżeniem, że nabędzie akcje tylko wtedy, jeżeli łączna liczba akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie będzie większa niż liczba akcji, które mają być nabyte przez wzywającego 1, tj. większa niż 6 574 000 akcji.

Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierzają osiągnąć łącznie 100% ogólnej liczby głosów w spółce, podano także.

Na dzień ogłoszenia wezwania wzywający 1 nie posiada indywidualnie akcji spółki. Wzywający 2 posiada indywidualnie 1 680 000 akcji (20,04%).

Harmonogram wezwania jest następujący:

- data ogłoszenia wezwania: 27 stycznia 2022 r.

- termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje: 16 lutego 2022 r.

- termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 18 marca 2022 r.

- przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 23 marca 2022 r.

- przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 25 marca 2022 r.

Podmiotem dominującym (bezpośrednio) wobec wzywającego 1 jest Getin Holding. Podmiotem dominującym (bezpośrednio) wobec wzywającego 2 jest Rafał Wasilewski.

W grudniu 2021 r. Getin Holding zawarł z M.W. Trade, Beyondream Investments Ltd oraz Rafałem Wasilewskim umowę przewidującą, że Getin Holding sprzeda w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji MW Trade wszystkie posiadane walory tej spółki, tj. 4 298 301, stanowiące 51,27% kapitału, po cenie 5 zł za sztukę.

M.W. Trade jest spółką należącą do grupy kapitałowej Getin Holding. Specjalizuje się w usługach finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym. Od 2007 roku jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)