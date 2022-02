Asbis Enterprises wypracował skonsolidowane przychody na poziomie ok. 242 mln USD w styczniu br., co oznacza wzrost o ok. 5% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Reklama "Styczeń 2022 r. był bardzo dobry dla Asbis. Przebiliśmy nasze zeszłoroczne, rekordowe przychody styczniowe, które w styczniu 2021 r. były naprawdę bardzo wysokie. Dokonaliśmy tego przy trudnych warunkach rynkowych, na którym już pojawiły się niepokoje geopolityczne. Chciałbym jednak podkreślić, że Asbis podjął wszelkie możliwe środki, aby chronić swoje interesy zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie. Mamy wdrożony pełen hedging, jesteśmy też w stanie zabezpieczyć nasze należności i mamy bardzo dobrą komunikację z dostawcami, aby wspólnie podejmować najlepsze decyzje i działania. Nasza sprzedaż w obu krajach jest bardzo dobra, nawet w obszarach potencjalnie objętych konfliktem. W samej Ukrainie sprzedaż Asbis w styczniu 2022 r. podwoiła się względem ubiegłorocznego stycznia" - powiedział wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie. Dodał, że najlepiej sprzedającymi się produktami w styczniu 2022 r. były smartfony, procesory i laptopy. Jeśli natomiast chodzi o sprzedaż względem krajów, to największą odnotowano w Rosji, Ukrainie i w Kazachstanie. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)