Unibep odnotował ok. 47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. (wobec 37,2 mln zł zysku przed rokiem, w tym ok. 33,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe wyniki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły szacunkowo w ub.r. ok. 1 700 mln zł (wobec 1 682 mln zł rok wcześniej).

W ocenie spółki, na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności deweloperskiej, jak również w dwóch segmentach operacyjnych grupy kapitałowej Unibep - budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze" - czytamy w komunikacie. W przypadku braku istotnych rozbieżności szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową w roku 2021 zostaną przekazane w raportach rocznych 7 kwietnia 2022 r. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)