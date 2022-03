Reklama

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Asbis Enterprises Plc niniejszym upoważnia radę dyrektorów do podjęcia wszelkich kroków i działań niezbędnych do wykonania programu w ramach ustalonych w niniejszej uchwale" - czytamy w uchwale.

Ramy czasowe programu to 12 miesięcy od podjęcia uchwały. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia, podano także.

W styczniu br. Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o skupie do 300 000 akcji własnych po cenie 17-30 zł za sztukę. Maksymalna kwota pieniężna możliwa do wykorzystania do realizacji programu to 1 mln USD.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody spółki w 2021 r. wyniosły 3,08 mld USD.

