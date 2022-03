Reklama

"Rada dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0,1 USD na akcję, co daje kwotę w wysokości 5 550 000 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2021 rok" - czytamy w komunikacie.

2 grudnia 2021 roku spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 11 100 000 USD, co oznaczało 0,2 USD na akcję.

Całościowa dywidenda z zysku za 2021 r. może wynieść 0,3 USD na akcję, co oznaczało będzie całkowitą wypłatę w wysokości 16 650 000 USD. Dywidenda ta jest na poziomie wypłaconej w 2020 r. dywidendy, która była najwyższą w historii Asbis dywidendą wypłaconą akcjonariuszom, podkreśliła spółka.

"Asbis wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 6 lat, jest to waży element naszej polityki związanej z docenieniem akcjonariuszy firmy. Mamy za sobą świetny i pełen sukcesów rok, dlatego ważne jest dla nas, aby akcjonariusze Asbis również byli częścią tego sukcesu. Zarekomendowaliśmy więc wypłatę dywidendy na poziomie naszej rekordowej dywidendy za 2020 rok, czyli 0,30 USD na akcję. Obecna sytuacja w Ukrainie i Rosji jest trudna dla wszystkich firm, które mają ekspozycję na zaangażowane kraje. Jak już wielokrotnie powiedzieliśmy, jesteśmy przygotowani do konfliktu i zabezpieczeni, musimy jednak brać pod uwagę również trudne scenariusze. Planujemy też inwestycje, które zdywersyfikują nasz biznes, co będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi" - powiedział wiceprezes Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

W 2021 r. spółka miała 77,02 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,52 mln USD zysku rok wcześniej.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody spółki w 2021 r. wyniosły 3,08 mld USD.

(ISBnews)