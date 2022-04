Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 59,84 mln zł wobec 35,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 121,2 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 37% r/r. Marża EBITDA wzrosła do 47,1% z 41,8% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 257,16 mln zł w 2021 r. wobec 211,81 mln zł rok wcześniej.

"Po raz kolejny zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, co jest efektem dynamicznego rozwoju firmy w głównych segmentach działalności, który przekłada się na wzrost przychodów zarówno z emisji, jak i z reklam. Zbudowaliśmy bardzo efektywny model biznesowy, dzięki któremu możemy powiększać skalę działalności przy niewielkim wzroście kosztów. To z kolei sprawia, że wynik EBITDA i zysk netto rosną wyraźnie szybciej niż przychody" - skomentował prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Największe wzrosty przychodów grupa odnotowała w segmencie sprzedaży reklam i emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych (+20,9 mln zł, +19,3% r/r), w sprzedaży reklam na kanale Stopklatka (+9,7 mln zł, wzrost o 30,6% r/r) oraz sprzedaży praw licencyjnych (+9,5 mln zł, +50% r/r). Wzrost przychodów osiągnęły także segmenty kanały marki Kino Polska (+4,4 mln zł, +13,9% r/r) oraz Zoom TV (+1,7 mln zł, +9,6% r/r).

Sprzedaż reklam wygenerowała łącznie 96,7 mln zł, tj. 26% więcej niż rok wcześniej. Przychody grupy z emisji wzrosły w minionym roku o 14,1% r/r i wyniosły 128,8 mln zł. Grupa kontynuuje rozwój na rynkach międzynarodowych, gdzie osiągnęła sprzedaż na poziomie 92,4 mln zł, co oznacza wzrost o 20,2% r/r. Sprzedaż poza granicami Polski stanowiła w omawianym okresie 35,9% łącznych przychodów grupy, podano w komunikacie.

"W 2021 roku rynek reklamowy był w bardzo dobrej kondycji, a jego wartość po raz pierwszy przekroczyła 10 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 16% r/r. My pokazaliśmy, że w zakresie sprzedaży reklam możemy rosnąć jeszcze szybciej niż rynek, który w pierwszych miesiącach 2022 roku wciąż jest bardzo mocny. Co istotne, nie jesteśmy uzależnieni tylko od sprzedaży reklam, bo ponad połowę przychodów grupy stanowią opłaty od operatorów, którym udostępniamy sygnał naszych kanałów. Opłaty za emisję i sprzedaż treści oraz praw licencyjnych łącznie generują ponad 60% przychodów grupy. To stabilne, bezpieczne i stale rosnące źródło wpływów" - dodał prezes.

W 2021 r. łączna oglądalność kanałów grupy wzrosła o ponad 9%, a udział kanałów grupy w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 2,51% (SHR%, All 16-49, live). Najwyższe wzrosty oglądalności odnotowały takie kanały filmowo-serialowe, jak Kino Polska (+26,5%), Kino TV (+23,5%) i Stopklatka (+13,8%). Udział kanału Zoom TV był niższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,8%, co wynika m.in. z konieczności ciągłej optymalizacji oferty programowej i prób jak najlepszego dopasowania jej do profilu widza na bardzo szybko zmieniającym się rynku telewizyjnym.

"W 2021 r. widzowie przeznaczali na oglądanie kanałów grupy więcej czasu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średni dzienny czas oglądania stacji grupy wyniósł 43 minuty i 12 sekund (ATS, All 16-49, live) i był o 4,9% dłuższy niż w 2020 r. To wynik wyraźnie lepszy niż średnia rynkowa, gdzie wskaźnik ATS spadł o 5% r/r" - napisano też w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 29,27 mln zł wobec 20,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kino Polska TV zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz kin, a także sprzedażą licencji programowych. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych, dystrybuowanych w naziemnej telewizji cyfrowej, w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. W portfolio grupy znajdują się m.in. takie kanały telewizyjne, jak: Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Gametoon i kanały marki FilmBox. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)