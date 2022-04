Pointpack odnotował szacunkowo ok. 12 126,9 tys. zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2022 roku, co stanowi wzrost o 13,5% w stosunku do I kw. 2021 r., oraz spadek o 16% w stosunku do IV kw. 2021 r., podała spółka.

Reklama "Podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2022 r." - czytamy w komunikacie. Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskie. Dostarcza firmom kurierskim dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych. Od 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect. (ISBnews)