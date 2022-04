Reklama

Pozostałą część wypracowanego zysku netto zarząd proponuje przeznaczyć na fundusz zapasowy.

"Zarząd TIM S.A. zwrócił się do zwyczajnego walnego zgromadzenia TIM S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały ustalającej dywidendę za rok 2021 r w wysokości 53 278 080 zł brutto, co daje kwotę w wysokości 2,4 zł brutto na 1 akcję, z czego kwota w wysokości 26 639 040 zł brutto, to jest: 1,2 zł brutto na 1 akcję została wypłacona w dniu 23 grudnia 2021 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, natomiast kwotę w wysokości 26 639 040 zł brutto, to jest 1,2 zł brutto na 1 akcję zarząd TIM S.A. proponuje wypłacić z uwzględnieniem poniższych zasad:

• dzień dywidendy - 27 lipca 2022 roku,

• dzień wypłaty dywidendy - 11 sierpnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Wniosek zarządu o podział zysku wypracowanego w 2021 r jest zgodny z polityką dywidendową TIM na lata 2021-2023, podkreślono także.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 064,87 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)