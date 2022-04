Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 14,74 mln zł wobec 6,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 19,04 mln zł wobec 10,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 76,67 mln zł w 2021 r. wobec 61,45 mln zł rok wcześniej.

Wzrost przychodów to przede wszystkim efekt skumulowania zamówień realizowanych w I półroczu 2021 r., po okresie pierwszego roku pandemii, w którym klienci wstrzymywali się z zamówieniami, a następnie przystąpili do intensywnego uzupełnienia asortymentu. Drugie półrocze 2021 r. charakteryzowało się mniejszą dynamiką przyrostu zamówień, podała spółka. Dodała, że były to najwyższe historycznie poziomy skonsolidowanych przychodów grupy, przewyższające poziom przychodów uzyskanych w ostatnim roku przed wybuchem pandemii COVID-19 (2018).

"Obok rekordowych wyników, w 2021 r. odnotowaliśmy również istotną poprawę rentowności. Marża EBITDA wyniosła 25%, marża operacyjna wyniosła 19% oraz marża netto blisko 6% wobec odpowiednio 17%, 10% i 1% rok wcześniej" - napisał prezes Jacek Franasik w liście dołączonym do raportu.

"W 2022 r. chcemy utrzymać poziom przychodów co najmniej na poziomie z 2021 r., powiększonym o średni wskaźnik inflacji, co jednak uzależnione będzie od stopnia wykorzystania nowych mocy wytwórczych i popytu na nasze usługi. Należy dodać, że w ubiegłym roku zakończyliśmy wszystkie zaplanowane na ten okres inwestycje w wyposażenie naszych zakładów, w związku z czym pod kątem produkcyjnym jesteśmy dobrze przygotowani na dalszy rozwój grupy" - zapowiedział prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 0,17 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)