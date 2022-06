Reklama

"Jeśli chodzi o najem komercyjny nieruchomości, to jeśli weźmiemy pod uwagę analogiczny kwartał ub.r., to będzie tutaj wzrost, bo w II kw. 2021 mieliśmy jeszcze okres lockdownu. Więc mówimy tu o wzroście dość istotnym, na poziomie pewnie 10-15% r/r. Jeśli chodzi o produkcję budowlaną, to tu zakładamy utrzymanie podobnego poziomu, jak w II kw. 2021, ze wzrostem może na poziomie między 10 a 15%. Istotne jest to, że dużą część prac prowadzimy na własny portfel. Więc z punktu widzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ten wzrost wartości będzie widoczny, natomiast nie przekłada się wprost na wzrost przychodu skonsolidowanego, bo ten jest prezentowany, kiedy te obiekty są sprzedawane do odbiorców zewnętrznych. Natomiast w jednostkowym sprawozdaniu te wzrosty na poziomie 15% będą widoczne" - powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

Spółka, która po 5 latach przerwy zarekomendowała wypłatę dywidendy, chciałaby pozostać przy niej w kolejnych latach.

"Z założenia tak, jest to oczywiste" - powiedziała wiceprezes Ewa Bobkowska, pytana o zamiar pozostania spółką dywidendową przez P.A. Nova.

"Ale trzeba powiedzieć, że ten rok jest szalenie trudny dla budownictwa" - dodała, mając na myśli głównie niższą dostępność i wysokie ceny materiałów budowlanych.

"Nie możemy zadeklarować, że [dywidenda] będzie co roku" - zastrzegła.

Akcjonariusze spółki zdecydują 21 czerwca o przeznaczeniu z zysku za 2021 r. kwoty 5,98 mln zł dywidendę (0,6 zł na jedną akcję) i kwoty 6,14 mln zł na kapitał zapasowy.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2021 r. miała 200 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)