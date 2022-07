Reklama

"Z sukcesem zastępujemy utracone przychody z krajów objętych wojną w Ukrainie sprzedażą na innych rynkach. Widać to też w naszych wynikach sprzedaży w czerwcu, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Inwestujemy i rozwijamy się dynamicznie w takich krajach jak np. Kazachstan, którego sprzedaż w czerwcu 2022 r. względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku znacząco wzrosła. Bardzo dobrze radzi sobie też ASBIS na Bliskim Wschodzie - przychody wypracowane przez Dubaj i Zjednoczone Emiraty Arabskie znacząco przekroczyły nasze oczekiwania. Sprzedaż w Ukrainie też rośnie z miesiąca na miesiąc, jednak wciąż widzimy tu dużą przestrzeń do wzrostów. Jesteśmy obecni w tym kraju od początku powstania ASBIS, mocno wspieramy naród ukraiński w walce o niepodległość. Do tej pory przeznaczyliśmy już 2 mln euro, zaopatrując w najpotrzebniejsze produkty, w tym w dwie w pełni wyposażone karetki, najbardziej potrzebujące regiony i szpitale. Jesteśmy tu też, żeby pomóc w odbudowie Ukrainy, ponieważ sprzęt IT oraz mobilne technologie komunikacyjne są obecnie najbardziej potrzebnymi produktami i rozwiązaniami" - skomentował wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

"Obecnie najlepiej sprzedają smartfony, procesory oraz laptopy, a najbardziej poszukiwane są produkty takich firm jak Apple, Logitech, Intel oraz innych międzynarodowych brandów. Oferta produktowa ASBIS jest bardzo bogata, dlatego niejednokrotnie jesteśmy partnerem jedynego wyboru, co dodatkowo wzmacnia naszą pozycję rynkową i wspiera nasze działania zmierzające do zwiększenia nie tylko przychodów, ale przede wszystkim zysków" - dodał Tziamalis.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,08 mld USD w 2021 r.

(ISBnews)