Zysk operacyjny wyniósł 50,33 mln zł wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA w II kw. br. wyniósł 107,2 mln zł, natomiast bez MSSF16 sięgnął 75,6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 459,61 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 180,56 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów w drugim kwartale br. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. wynika m.in. z braku restrykcji ograniczających działalność obiektów sportowych, ze wzrostu ARPU kart sportowych oraz dynamicznej odbudowy bazy karnetów B2C w Polsce" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Segment Polska (od początku 2022 roku, w związku z połączeniem spółek Benefit Systems i MyBenefit, wyniki segmentu Kafeterie są prezentowane w segmencie Polska) zwiększył w II kw. br. przychody ze sprzedaży o 162% r/r do 329,6 mln zł. Liczba kart w tym okresie w Polsce osiągnęła poziom 1 013,2 tys. sztuk (wzrost o 85% r/r). Na koniec czerwca br. grupa miała 171 klubów własnych ze 161 tys. karnetów B2C.

"Wśród pracodawców, użytkowników kart MultiSport oraz posiadaczy karnetów w klubach fitness obserwujemy wysokie zainteresowanie naszą ofertą i aktywnością fizyczną. Dostrzegamy także wyraźną globalną zmianę narracji wokół aktywności fizycznej oraz motywacji do ćwiczeń, które wiążą się coraz bardziej z dobrostanem fizycznym i psychicznym. Pomimo sygnałów spowolnienia gospodarczego z optymizmem patrzymy na drugą połowę roku. Co prawda widzimy pierwsze symptomy zmiany na rynku pracy, ale mówimy o spowolnieniu z rekordowych poziomów. Warto podkreślić, że koszt karty sportowej maleje w stosunku do poziomu wynagrodzeń w Polsce, a jej dużym atutem sprzedażowym jest także elastyczny mechanizm współfinansowania oraz możliwość finansowania z ZFŚS" - powiedział członek zarządu Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie.

Segment Zagranica odnotował w II kw. br. przychody w wysokości 130,1 mln zł (wzrost o 137% r/r), a zysk operacyjny - na poziomie 6,7 mln zł (wzrost o 43% r/r). W czerwcu aktywnych było łącznie 357,8 tys. kart (wzrost o 42% r/r); działały 24 kluby fitness (13 w Czechach, 2 na Słowacji oraz 9 w Bułgarii). Grupa kontynuuje rozwój programu MultiSport na rynku tureckim, podano także.

W I poł. 2022 r. spółka miała 39,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 38,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 861,44 mln zł w porównaniu z 279,07 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 181,9 mln zł (wobec 53,9 mln zł zysku rok wcześniej), natomiast bez MSSF16 sięgnął 114,8 mln zł (wobec 11,4 mln zł straty rok wcześniej).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 44,36 mln zł wobec 9,42 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

