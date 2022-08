Reklama

"W III kwartale dwucyfrowy wzrost WPMedia w reklamie będzie trudny, co nie znaczy, że cała nasza grupa nie osiągnie takiej dynamiki, ale jeśli się to wydarzy, to przede wszystkich dzięki serwisom wakacje i nocowanie. Rynek reklamy internetowej wzrósł 6-8% w II kwartale. W III kwartale na pewno będzie mniej, czyli od 0 do 6%. Wrzesień będzie ważny i po nim będziemy mogli powiedzieć więcej o końcówce roku. My utrzymujemy ponadrynkowy wzrost przychodów i na tym się skupiamy" - powiedział Świderski podczas wideokonferencji.

Dodał, że poziomy oglądalności serwisów są na standardowym poziomie, ale martwi sytuacja makroekonomiczna.

"Najbliższe kwartały mogą być wyzwaniem, choć póki co nie widzimy istotnych spadków na dynamikach. W III kwartale widzimy spowolnienie - delikatnie to widać na dynamikach, ale nie mamy spadków na przychodach r/r" - wskazał prezes.

Według jego słów, gdyby miał się pokusić o szacunek wzrostu rynku reklamy internetowej w całym roku, to ocenia dynamikę na ok. 5%.

"Niezależnie od spowolnienia nie martwimy się o III kwartał, bo nasze biznesy e-commerce odnotowują świetne dynamiki. Wakacje.pl pokazują istotne dynamiki wobec lat pandemicznych. Serwis rośnie istotnie szybciej od rynku turystycznego, a to przekłada się na rosnące udziały rynkowe. Czujemy pogorszenie makro i widzimy to zwykle wcześniej na budżetach reklamowych, ale rozwinięty performance (z filarem e-commerce) sprawia, że nie odczuwamy zawirowań na własnej skórze" - stwierdził Świderski.

Jak wymienił, serwis Nocowanie.pl osiągnął rekordowe przychody blisko 8 mln zł w II kwartale. Superauto, pomimo bardzo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, w tym spadających rejestracji samochodów i "wypłaszczenia" zainteresowania samochodami w sieci, rośnie dwucyfrowo z rekordowymi wynikami. Z kolei sieć brokerska WPartner przyspiesza wbrew sezonowości i od września może zbliżyć się do 2 mln przychodów miesięcznie.

Według słów prezesa, zakładana jest w przyszłym roku "nieco większa dywidenda", na co wpływ mają m.in. kwestie refinansowania, ale grupa priorytetowo traktuje akwizycje.

"Mamy pozycję gotówkową netto. Spółka jest odlewarowana, a jednocześnie ma dostępne linie akwizycyjne, które mam nadzieje, posłużą w kolejnych akwizycjach" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych Grupy WP Elżbieta Bujniewicz Belka.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)