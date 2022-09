"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na: a) połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego majątku spółki, obejmującego wszystkie jej aktywa i pasywa na PKN Orlen w zamian za akcje, które PKN Orlen wyda akcjonariuszom spółki zgodnie z postanowieniami planu połączenia […]" - czytamy w projekcie uchwały.

Pod koniec sierpnia PKN Orlen zwołał na 28 września nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego jego akcjonariusze mają zdecydować o połączeniu z PGNiG oraz emisji połączeniowej akcji serii F o łącznej wartości nominalnej 668,1 mln zł.

PKN Orlen podał niedawno, że walne zgromadzenie PKN Orlen, które zdecyduje o połączeniu z PGNiG odbędzie się we wrześniu, a walne zgromadzenie PGNiG w październiku 2022 roku, natomiast połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku-listopadzie 2022 roku.

29 Lipca 2022 r. PKN Orlen i PGNiG uzgodniły i zawarły plan połączenia, przewidujący parytet wymiany akcji w stosunku 1:0,0925. W wyniku proponowanej transakcji zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG.

Po finalizacji transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wynieść ok. 52%, w porównaniu do ok. 36% po połączeniu z Grupą Lotos.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.