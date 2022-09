Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 54,63 mln zł wobec 11,96 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 314,5 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 265,53 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 61,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 598,14 mln zł w porównaniu z 420,9 mln zł rok wcześniej.

"Deweloper cieszy się stabilną sytuacją finansową. Zysk netto przypadający akcjonariuszom grupy w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 62 mln zł i był ponad 30% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość aktywów wynosiła na koniec tego okresu ponad 6,7 mld zł. Spółka utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego półrocza było to ponad 1 mld zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Od początku roku do końca czerwca 2022 r. grupa sprzedała 1 027 mieszkań. Echo Investment i Archicom łącznie rozpoczęły budowę 981 mieszkań na sprzedaż, a Resi4Rent - także 593 lokali na wynajem, podano także.

"Ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany na rynku mieszkaniowym, jednak dywersyfikacja naszej grupy pozwala nam na elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów. Ważne jest jednak, że rynek w największych polskich miastach ma silne fundamenty i duży potencjał. Przygotowujemy do rozpoczęcia nowe, świetnie zlokalizowane projekty, które pozwolą nam jeszcze skuteczniej walczyć o klientów i utrzymać dobre marże" - powiedział prezes Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.

Na działce przy ul. Towarowej 22 w Warszawie rozpoczęły się już wyburzenia starego centrum handlowego. To oznacza, że firma jest coraz bliżej rozpoczęcia nowego projektu "destination". Echo będzie współinwestorem komercyjnej części tego terenu, mając 30% udziałów w spółce celowej. Ponadto Spółka stanie się samodzielnym właścicielem części mieszkaniowej, a także deweloperem całej inwestycji, podano także.

"Na koniec czerwca mieliśmy w budowie dwa projekty biurowe o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 39 tys. m2, a kolejne 190 tys. m2 jest w fazie planowania. Jesteśmy zadowoleni, że wśród nich znajdują się nowe projekty 'destinations' - miejsca, które przyciągają ludzi. Już na początku przyszłego roku będziemy mogli rozpocząć wyczekiwane projekty jak Towarowa 22 w Warszawie czy Wita Stwosza w Krakowie. Wielofunkcyjne, dobrze zaprojektowane duże fragmenty miast, to nasza wizytówka, powód do dumy oraz wyraz naszej troski o zrównoważony rozwój miast" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

Pierwsze półrocze 2022 r. upłynęło pod znakiem sprzedaży biurowców. MidPoint71 i West 4 Business Hub I we Wrocławiu oraz trzy budynki w łódzkiej Fuzji znalazły nowych właścicieli. Łącznie wartość transakcji wyniosła 205 mln euro. Spółka pracuje nad kolejnymi transakcjami, które już wkrótce powinny zamienić się w podpisane umowy sprzedaży, zapowiedziano.

Z kolei centra handlowe Libero w Katowicach oraz Galeria Młociny w Warszawie działają na pełnych obrotach i wzmacniają swoją pozycję na lokalnych rynkach. Wysoka odwiedzalność i co ważniejsze - obroty najemców, które w Libero są aż o 112% wyższe niż w I połowie 2020 r. - sprawiają, że obydwa projekty pozostają w pełni wynajęte, przyciągają klientów i nowe marki handlowe, podkreśla Echo.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 116,62 mln zł wobec 29,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2021 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)