Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2,07 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,27 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 28,34 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 2,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,65 mln zł w porównaniu z 51,11 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2022 r. grupa kapitałowa Trans Polonia wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 91 654 tys. zł, co stanowi wzrost o 79,3% w stosunku do pierwszej połowy 2021 r. kiedy to wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 51 110 tys. zł. Najwyższe przychody w I półroczu 2022 r. wypracował transport chemii (58 639 tys. zł) przy jednoczesnym wzroście sprzedaży na poziomie +88,7%. Pozostałe obszary przewożonych produktów również zanotowały wzrost sprzedaży: transport płynnych ładunków spożywczych (+15,1%), transport cementów (+34,4%) transport asfaltów (+3,3%). Ponadto grupa wygenerowała 6 226 tys. zł przechodów ze sprzedaży z transportu LPG, nie realizowanego na szerszą skalę w I półroczu 2021 r." - czytamy w raporcie.

Grupa osiągnęła w okresie 6 miesięcy 2022 r. zysk EBITDA w wysokości 10,24 mln zł wobec 2,74 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Na wynik EBITDA w okresie I półrocza 2022 r. najistotniejszy wpływ miała wyższa sprzedaż i rentowność operacyjna, w szczególności w obszarze transportu płynnych chemikaliów, podano także.

"Grupa Trans Polonia zanotowała wzrost sprzedaży dzięki przeprowadzonym w minionym roku inwestycjom w tabor transportowy oraz efektom synergii związanych z nabyciem belgijskiej spółki J. Deckers. Usługi transportowe płynnej chemii i płynnych ładunków spożywczych świadczone są głownie na terenie Europy Zachodniej, gdzie obserwuje się stale rosnący popyt na usługi logistyczne, stanowią obecnie blisko 3/4 przychodów ze sprzedaży. Grupa dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym, co pozwoliło na realizację większej ilości zleceń od obecnych oraz nowo pozyskanych klientów, a także usprawniło procesy planowania jednostek transportowych. W I półroczu 2022 r. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 2 571 tys. zł przy rentowności wyniku na poziomie 2,8%. Uzyskane wyniki finansowe pokazują, iż w I półroczu 2022 r. grupa bardzo dobrze poradziła sobie z dużą zmiennością na rynkach związanych z wojną w Ukrainie, a w szczególności ze wzrostem cen paliw" - skomentował zarząd w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1,06 mln zł wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2021 r. miała 120 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)