Jak poinformowała w czwartkowej informacji prasowej spółka, "po trzech kwartałach 2022 r. wartość składek ubezpieczeniowych zebranych przez Grupę PZU przekroczyła 19 mld zł". W samym III kwartale dynamika przypisu była największa od roku, dzięki rosnącej sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.

"Wynik przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł narastająco 2,1 mld zł. Zwrot na kapitale (ROE) po trzech kwartałach osiągnął poziom 17,5 proc." - podano.

Spółka dodała, że zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 2,1 mld zł (-9,8 proc. r/r), a w samym III kw. 660 mln zł (-10,7 proc. r/r).

"W III kw. br. zwiększyliśmy przypis składki brutto w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce do 3,5 mld zł, czyli o 12,1 proc. rok do roku. Wartość sprzedaży w tym obszarze sięgnęła po trzech kwartałach narastająco 10,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,6 proc. r/r." - powiedziała cytowana w informacji prasowej prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta