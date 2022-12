Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 511,83 mln zł wobec 620,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 366,75 mln zł w III kw. wobec 3 134 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2022/23 grupa osiągnęła 4,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 39% r/r (porównując dane z działalności kontynuowanej). Wzrost przychodów grupa uzyskała dzięki rosnącym sprzedażom w każdej marce. Największą dynamikę przychodów i jednocześnie największą sprzedaż wartościową (1,7 mld zł, ok 40% całości sprzedaży) uzyskała marka Sinsay, dzięki intensywnym otwarciom nowych sklepów stacjonarnych, wejściu na nowe rynki w kanale on-line oraz utrzymującej się popularności zakupów w segmencie value-for-money. Wysoką dynamikę przychodów odnotowała również marka Mohito - dzięki dopasowaniu kolekcji do gustu i zapotrzebowania klientek (swetry, okrycia wierzchnie). Natomiast Reserved było drugą marką po marce Sinsay pod względem uzyskanych w III kwartale wielkości sprzedaży - m.in dzięki poprawie kolekcji męskiej (większy udział klasycznych modeli, odpowiednio dobrana ich kolorystyka i liczba)" - czytamy w raporcie.

Na wzrost przychodów grupy w III kwartale wpływ miała zarówno sprzedaż tradycyjnych sklepów jak i internetowych. Z kanału internetowego grupa uzyskała ponad 1,0 mld zł przychodów co stanowiło ok. 24% całości sprzedaży grupy. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży online tj. 23,3% r/r w III kwartale został osiągnięty dzięki rozwojowi sklepów internetowych na nowych rynkach, zwiększonym działaniom marketingowym w internecie podejmowanych przez grupę, a także rosnącym poziomie wykorzystania aplikacji mobilnych przez klientki/klientów, podano także.

W III kwartale 2022/23 Grupa wypracowała marżę brutto w wysokości 51,2% - niższą r/r o 7,1 pkt proc. ze względu na kilka czynników. Jednym z nich była wysoka baza III kwartału roku poprzednie go - wsparta odroczonym popytem po pandemii i korzystnymi dla spółki cenami zakupu kolekcji. Dodatkowo czynnikiem rozwadniającym marżę brutto w III kwartale 2022/23 był rosnący udział marki Sinsay w sprzedaży Grupy - marka ta charakteryzuje się najniższą marżą z pośród całego portfolio marek LPP. Również większe r/r promocje produktów pierwotnie przeznaczonych na rynki wschodnie oraz mniej korzystny kurs USD/zł, przyczyniły się do niższej r/r marży handlowej, wyjaśniono.

"Jednocześnie dzięki korzystnym trendom w sprzedaży i większym akcjom promocyjnym grupa zmniejszyła ilość zapasów w III kwartale 2022/23 w porównaniu z kwartałem wcześniejszym o 21,8% czyli o 1 mld zł. Natomiast r/r ze względu na wcześniejsze sprowadzenie całej kolekcji Jesień/Zima 2022/23 w obawie przed zawirowaniami w łańcuchu dostaw, grupa odnotowała wzrost zapasów o 17,5% (przy nieprzekształconej bazie)" - czytamy dalej.

Na sprawozdanie finansowe GK za III kwartał 2022/23 wpływ miały też koszty operacyjne poniesione przez grupę, które były wyższe o 49,4% r/r. Wzrost kosztów operacyjnych grupy był spowodowany rozwojem sieci sprzedaży stacjonarnej i online. Na wyższe koszty sprzedaży stacjonarnej wpływ miał większy udział czynszów zależnych od obrotu (przy wyższych obrotach r/r), osłabienie zł do EUR (czynsze są denominowane w EUR) oraz efekt indeksacji inflacyjnej czynszów. Dodatkowo wzrost r/r płacy minimalnej oraz dostosowanie liczby zatrudnionych osób do poziomu sprzedaży spowodowały wzrost kosztów personelu. Jednocześnie wyższe koszty energii i inflacyjny wzrost cen usług obcych spowodował wzrost r/r pozostałych kosztów funkcjonowania sklepów. Na wyższe koszty operacyjne r/r wpłynęły również wyższe wydatki na marketing online oraz koszty logistyczne wynikające ze zwiększonych poziomów zapasów, podało także LPP.

Na wyniki GK na poziomie pozostałych przychodów operacyjnych w III kwartale 2022/23 wpływ miało też jednorazowe zdarzenie, polegające na odwróceniu odpisu wartości ponad 100 sklepów w Ukrainie w wysokości 102 mln zł - podyktowane przywróceniem ich działalności biznesowej. W rezultacie powyższych, w tym niektórych nietypowych czynników w okresie rozliczeniowym, Grupa LPP osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 512 mln zł wobec 620 mln zł rok wcześniej (porównując dane z działalności kontynuowanej). Rentowność operacyjna (marża EBIT) Grupy kształtowała się na poziomie 11,7% (wobec 19,8% w roku ubiegłym). W III kwartale 2022/23 grupa odnotowała ujemne saldo działalności finansowej netto - głównie z powodu kosztów odsetek kredytów i obligacji oraz ujemnych różnic kursowych (2 mln zł). W rezultacie GK LPP w III kwartale 2022/23 osiągnęła zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 396 mln zł wobec 486 mln zł rok wcześniej, przy rentowności netto na poziomie 9,1% (wobec 15,5% w roku poprzednim), podsumowano.

W I-III kw. roku obrotowego (luty - październik 2022 r.) spółka miała 960,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 713 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 741,55 mln zł w porównaniu z 7 939,53 mln zł rok wcześniej. Zysk netto razem, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 909,69 mln zł wobec 1 108,22 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2022/2023 wyniósł 400,55 mln zł wobec 706,81 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

