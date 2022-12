Reklama

"W 2022 roku rozpoczęliśmy realizację planu, który zakłada m.in. rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej. Chcemy zbudować też całkowicie nowe obiekty na dwóch sąsiednich działkach. Przewidujemy także zwiększenie przestrzeni magazynowej" – powiedział Arndt z opublikowanej we wtorek rozmowie z portalem.

Miało być 300 osób, jest 500

Jak zaznaczył, fabryka zakłada, że plan rozbudowy zostanie zrealizowany w ciągu kilku lat. "W 2014 r., kiedy spółka przeprowadzała się do obecnych budynków, planowano, że w fabryce będzie pracowało ok. 300 osób; dziś to już ponad 500 ludzi" – dodał.

Arndt powiedział też, że plan rozbudowy "jest zaawansowany", a spółka ma "zielone światło od Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych". Dodał, że plan jest też dostosowany do potrzeb wojska i jego przyszłych zamówień.

Fabryka Broni produkuje m.in. karabinki z rodziny MSBS Grot, dostarczone także Ukrainie, karabinki z rodziny Beryl oraz pistolety Vis 100.

Arndt zaznaczył, że "produkcja już przekracza prognozy sprzed pięciu lat", zainteresowanie wyrobami FB rośnie, a firma zwiększa eksport. "Nasi eksperci, konstruktorzy oraz naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej wciąż pracują nad udoskonaleniem naszych konstrukcji i procesów produkcyjnych" – dodał.