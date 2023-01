Reklama

"W styczniu planujemy start prac w związku z przejściem na GPW z NewConnect. Mamy wybraną kancelarię w zakresie tworzenia prospektu i postępowaniem przed KNF. W styczniu ta umowa powinna być podpisana" - powiedział Pietrzkiewicz podczas webinaru Portalu Analiz.

Dodał, że kolejny krok to walne zgromadzenie, na którym spółka poprosi o zgodę akcjonariuszy na przeniesienie notowań i upoważnienie zarządu do przeprowadzenia całego procesu.

"Moje przewidywania są takie, że efektywnie walne odbędzie się w II połowie kwietnia i zaraz prospekt trafi do KNF" - powiedział członek zarządu.

Ponadto przed rozpoczęciem sprzedaży "The Invincible" zarząd przygotowuje spółkę do przyjęcie swojego pierwszego strumienia przychodów.

"Rozpoczniemy współpracę z kancelarią prawną do zastosowania ulgi IP Box, tak żeby przed rozpoczęciem sprzedaży gry posiadać opinie urzędu skarbowego w tym zakresie" - wskazał Pietrzkiewicz.

Według jego słów, obecna gra jest zupełnie inna od projektu z poprzednich lat i ma znacznie większy potencjał. Budżet produkcyjno-marketingowy to ponad 15 mln zł. Liczy on, że jeśli tytułowi uda się dostać dostać do abonamentów, to byłaby duża szansa, że okres zwrotu kosztów będzie bardzo krótki. Wskazał, że "The Invincible" zaoferuje ponad 7 godzin rozgrywki.

"Nie osiągnęliśmy jeszcze poziomu, aby wysłać grę do certyfikacji, ale jesteśmy tego bardzo blisko" - podsumował członek zarządu.

Starward Industries to krakowski producent gier komputerowych i konsolowych z segmentu Premium Indie. Studio w sierpniu 2020 r. zadebiutowało na rynku NewConnect. Spółka pod wodzą Marka Markuszewskiego, wcześniej starszego producenta w CD Projekt Red, pracuje nad debiutancką produkcją opartą na powieści Stanisława Lema pt. "Niezwyciężony". Akcjonariuszami Starward Industries, oprócz kluczowych pracowników, są polscy inwestorzy indywidualni z sektora gamingu oraz dwie międzynarodowe instytucje, w tym Acion Partners należący do amerykańskiego funduszu KKR.

