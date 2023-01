Reklama

Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w IV kwartale 2022 r. wzrosły o 39% r/r do 359 mln zł, zaś w całym 2022 r. zwiększyły się o 42% r/r do 969 mln zł, podano.

"Czwarty kwartał br. to okres rekordowej sprzedaży spółki z osiągniętą dynamiką r/r na kwartalnej sprzedaży online w wysokości 33%, co w połączeniu z bardzo dobrymi wynikami III kw. 2022 zaowocowało wzrostami drugiego półrocza 2022 na poziomie 40%, czyli powyżej dynamiki osiągniętej w pierwszym półroczu wynoszącej 31%, i to pomimo bardzo wysokiej bazy w roku poprzednim, zwłaszcza w IV kwartale" - czytamy w komentarzu zarządu.

Answear.com wskazał, że jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się platform e-commerce w Europie w branży fashion, skutecznie realizując założenia strategiczne i kontynuując realizację dynamicznych wzrostów, pomimo trudniejszych warunków makroekonomicznych obserwowanych w 2022 r.

"Osiągnięcie tak dobrych wyników sprzedażowych w czwartym kwartale, jak i w całym 2022 roku, to efekt konsekwentnej realizacji strategii firmy oraz wysokiej skuteczności w jej egzekucji, przejawiającej się między innymi w:

- optymalnym zatowarowaniu kolekcji jesień-zima 2022 i efektywnym zarządzania zapasami magazynowymi, trafnie odpowiadającym na potrzeby konsumenta na poszczególnych rynkach regionu;

- rozwoju oferty w nowych kategoriach, premium, sport/outdoor, oraz home & lifestyle, cieszącej się dużym zainteresowaniem zwłaszcza w okresie przedświątecznym wśród klientów poszukujących inspirujących prezentów;

- bardzo dobrych rezultatów ekspansji geograficznej przeprowadzonej pod koniec 2021 oraz w I poł. 2022 - nowe rynki obecnie generują sprzedaż powyżej założonych planów;

- efektywnych działań marketingowych, w tym kampanii reklamowych prowadzonych w TV, które wspierały proces budowania świadomości marki oraz skutecznie wspomagały sprzedaż w najważniejszym okresie dla biznesów on-line, czyli Black Friday/Black Week oraz okresie świątecznym;

- pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej - skutecznych działań sprzedażowych na rynku ukraińskim;

- usprawnień technologicznych i operacyjnych pozwalających na utrzymanie najkrótszych możliwych czasów dostawy, mimo zwiększonych wolumenów zamówień, skutkujących wysokim stopniem satysfakcji klientów" - wymieniono w komunikacie.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

