"Od czasu pierwszej emisji crowdinvestingowej, zrealizowanej w 2019 roku, naszą siłą jest wciąż rosnąca społeczność akcjonariuszy, która wspiera nas w każdym kolejnym kroku na drodze rozwoju. Dzięki akcjonariuszom jesteśmy w stanie rozrastać się w tak szybkim tempie i podejmować tak ciekawe przedsięwzięcia biznesowe. Cieszymy się, że dzięki właśnie zakończonej emisji mamy na pokładzie jeszcze więcej miłośników Mazurskiej Manufaktury, choć warto wspomnieć, że większość osób, którym przydzieliliśmy akcje w tej emisji, to nasi dotychczasowi akcjonariusze. To, że decydują się oni na kolejne inwestycje w naszą spółkę, świadczy o ogromnym zaufaniu z ich strony. Dla mnie osobiście stanowi to dużą motywację do dalszej pracy na najwyższych obrotach" - powiedział dyrektor generalny Mazurskiej Manufaktury Jakub Gromek, cytowany w komunikacie.

Mimo niesprzyjającej koniunktury spółka zakończyła 2022 rok z obrotem większym o ponad 40% od zakładanych prognoz, realizując tym samym target na 2023 rok, podkreślono.

"Rok 2022 zamknęliśmy z obrotem w wysokości ponad 17 mln zł netto. Zakładany target przekroczyliśmy już w listopadzie, a w porównaniu do 2021 roku wypracowaliśmy wzrosty sprzedaży na poziomie ponad 70%! Pozytywne wyniki finansowe to efekt wprowadzenia na rynek nowości produktowych w kilku kategoriach oraz wzmocnienia sieci dystrybucji i wejścia na półki kolejnych sieci handlowych. W nadchodzącym roku mamy jeszcze ambitniejsze plany. Założyliśmy, że wraz z naszą całą grupą, obejmującą także Kujawiankę oraz Sajon, wypracujemy sprzedaż na poziomie 75 mln zł, z czego 20 mln zł przypadnie samej Manufakturze" - dodał Gromek.

Z końcem 2022 roku Mazurska Manufaktura rozpoczęła proces konsolidacji rynkowej, który zakłada nawiązanie współprac na linii lokalny producent piwa-lokalny dystrybutor. W ocenie przedstawicieli spółki to jedyna słuszna droga w obliczu inflacji, rosnących kosztów produkcji, a także wzrostu podatków i akcyzy. Współpraca ma również na celu usprawnienie kwestii logistycznych, a także wypracowanie lepszych warunków wejścia do sieci handlowych przy zachowaniu jakości i marżowości.

Poza pracą nad usprawnieniem sieci dystrybucji na polskim rynku spółka ma w planach budowanie sieci partnerstw na zagranicznych rynkach oraz rozwój eksportu. Manufaktura buduje w tym celu w swoich strukturach dział dedykowany sprzedaży zagranicznej.

Mazurska Manufaktura to firma specjalizująca się w produkcji wysokoprocentowych alkoholi rzemieślniczych klasy premium.

