Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 23,54 mln zł w styczniu 2023 r. co oznacza spadek o 3,3% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 17 mln.

Koszty prowizji z platform wyniosły 2,2 mln zł (-29,6% m/m), a wydatki na user acquisition (UA) wyniosły 14,07 mln zł (+13,5% m/m). Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w ostatnim miesiącu to 17 mln, a przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 7,28 mln zł (-17,5% m/m), podała spółka.

"Styczeń był wyjątkowym miesiącem dla naszych gier midcorowych - 'Hunt Royale' i 'Darts Club'. Dzięki kampaniom user acquisition udało się osiągnąć w nich znacznie wyższe niż średnio w poprzednich latach liczbę pobrań, DAU oraz przychody. W wypadku tego typu kampanii zwrot z inwestycji jest dłuższy niż trzy miesiące. W krótkiej perspektywie czasu oznacza to spadek zysków, ale długofalowo pozwoli przenieść te gry na nowy poziom i właśnie tego spodziewamy się po obu tych tytułach w tym roku. Niższe niż w grudniu prowizje platform to z kolei korzystny efekt polityki Google, zgodnie z którą płacimy mniej do osiągnięcia progu 1 mln USD przychodów z mikropłatności. W segmencie gier Hyper-Casual, w którym mieliśmy niższe wydatki na user acquisition, pracujemy aktualnie nad nowymi premierami, które powinny wkrótce poprawić wyniki tej części naszego biznesu" - powiedział prezes BoomBit Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 8,9 mln zł i stanowiły około 38% w strukturze przychodów Grupy BoomBit.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)