Grupa MOL zakłada wzrost nakładów inwestycyjnych do ok. 1,7 mld USD w 2023 roku, w porównaniu do 1,52 mld USD w 2022 r. i 1,54 mld USD w 2021 r., poinformowała spółka.

Plan Grupy MOL na 2023 rok zakłada capex na poziomie do 1,7 mld USD, jednak na takim samym poziomie był plan na rok 2022, którego nie udało się zrealizować, a organiczne nakłady inwestycyjne wyniosły ostatecznie 1,52 mld USD, wynika z prezentacji wynikowej spółki.

Jednocześnie MOL przewiduje, że wydobycie węglowodorów w grupie zmniejszy się do ok. 90 tys. baryłek dziennie (boed) w 2023 roku, w porównaniu do 92 tys. boed rok wcześniej i 110 tys. boed w 2021 r., a przerób ropy naftowej w rafineriach koncernu wzrośnie do 12 mln ton, wobec 11,7 mln ton w 2022 r. i tym samym powróci do poziomu z 2021 r.

Wskaźnik długu netto do EBITDA ma z kolei wzrosnąć do poniżej 1,0x, podczas gdy w 2022 r. wyniósł zaledwie 0,3x, a w 2021 r. - 0,6x.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

