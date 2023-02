Akcjonariusze Drago entertainment podjęli uchwałę, zgodnie z którą spółka będzie mogła skupić akcje własne po cenie do 100 zł za sztukę, podało Drago. Porządek obrad przewidywał także program motywacyjny dla stałych pracowników i współpracowników firmy, w ramach którego to programu spółka może wyemitować akcje, które będą obejmowane z dyskontem do ceny rynkowej, przy jednoczesnym ograniczeniu ich zbywania.

"Podczas wczorajszego NWZ akcjonariusze naszej spółki wyrazili zgodę na skup akcji własnych po cenie do 100 zł za akcję. Dokonanie skupu akcji zostanie przeznaczone na realizację części programu motywacyjnego. Naszym założeniem jest, by program nie przekroczył 5% udziału w kapitale zakładowym Drago, a akcje były obejmowane z dyskontem do ceny rynkowej. Co ważne, akcje będą objęte kilkuletnim lock-upem" - powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Reklama

Spółka podała też, że aktualnie zespół przygotowuje się do premiery swojej największej produkcji - "Winter Survival", z której pełen zysk ze sprzedaży finalnie trafi do Drago entertainment, jako producenta i wydawcy.

Reklama

Pełna wersja tytułu w trybie Early Access zaplanowana jest na 2023 rok, natomiast od kilku dni na Steam dostępny jest darmowy prolog gry. Pierwszy fragment produkcji w tydzień od premiery zyskał ponad 100 tys. pobrań, podano również.

"Jesteśmy zadowoleni z premiery prologu 'Winter Survival', która miała miejsce 15 lutego. W zaledwie tydzień od wydania projekt może pochwalić się ponad dwukrotnie wyższą liczbą pobrań w porównaniu do zainteresowania, jakie uzyskał w analogicznym czasie prolog 'Gas Station Simulator'. Decyzja o wydaniu prologu WS okazała się więc dobrym ruchem. To dla nas także świetna okazja do sprawdzenia nowych kanałów i form komunikacji z mediami branżowymi, graczami i influencerami. Udało nam się także wdrożyć nowe działania marketingowe. Trzeba natomiast pamiętać, że prolog miał przede wszystkim posłużyć do zebrania feedbacku od graczy. Otrzymane opinie i sugestie zmian bierzemy mocno do siebie i już zaczęliśmy wdrażać pierwsze poprawki, wszystko po to, by finalny produkt spełnił oczekiwania graczy" - dodał szef działu marketingu i community Karol Sasorski.

Zgodnie ze strategią rozwoju spółki na początku tego roku Drago entertainment rozpoczęło oficjalny proces przeniesienia akcji z NewConnect na główny rynek GPW w Warszawie. Debiut na głównym parkiecie powinien nastąpić jeszcze w tym roku, w 25-lecie działalności spółki, przypomniano.

Drago entertainment to producent i deweloper gier wideo, powstały w 1998 roku w Krakowie. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)