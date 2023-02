Asseco South Eastern Europe odnotowało 188,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 149,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 215,94 mln zł wobec 180,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 565,49 mln zł w 2022 r. wobec 1 146,65 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży wyrażone w złotych wyniosły 484,9 mln w IV kw., co oznacza wzrost o 128,3 mln (36%) w stosunku do IV kwartału 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 61,5 mln zł po wzroście o 17%, natomiast wartość EBITDA za IV kwartał 2022 roku wyniosła 85 mln zł (wzrost o 16%). Zysk netto wyniósł 35,46 mln zł wobec 47,02 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo niesprzyjających warunków ekonomicznych, wynikających z rosyjskiej inwazji na Ukrainę, odnotowaliśmy najlepszy rok w historii firmy. Przychody ze sprzedaży grupy w 2022 roku wzrosły o 33% dzięki zwiększonemu popytowi na nasze produkty i usługi we wszystkich trzech segmentach operacyjnych firmy, a w szczególności w obszarze rozwiązań płatniczych i dedykowanych" - napisał prezes spółki Piotr Jeleński w liście do akcjonariuszy.

"Byliśmy zaangażowani w ponad 20 projektów wdrożeniowych rozwiązań Digital Origination dla największych banków działających w naszym regionie jak i poza nim. Ponadto nasze rozwiązanie omnikanałowe Digital Edge zostało wdrożone w dwóch bankach w Chorwacji oraz w banku w Serbii. Dodatkowo, w Serbii po raz kolejny zostaliśmy uznani za lidera rynku w obszarze centralnych systemów bankowych, dzięki czemu banki wybierały naszą firmę na głównego dostawcę i partnera strategicznego przy realizacji projektów fuzji oraz wymiany centralnych systemów. Całkowite przychody ze sprzedaży rRozwiązań dla bankowości wzrosły w ubiegłym roku o 14%, przy czym największy wzrost odnotowała właśnie linia biznesowa odpowiedzialna za centralne systemy bankowe" - dodał.

Podkreśłił, że w segmencie rozwiązania dedykowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 35%, do czego przyczyniła się głównie linia biznesowa oferująca rozwiązania stron trzecich. W obszarze rozwiązań własnych najlepsze wyniki osiągnęła linia biznesowa odpowiedzialna za inteligentne systemy drogowe oraz w mniejszym stopniu, lecz również godnym uwagi, linia biznesowa oferująca rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi. Największy wzrost sprzedaży, bo aż o 39%, uzyskał w ubiegłym roku segment rozwiązania płatnicze działający pod marką Payten.

"Największą dynamikę sprzedaży usług związanych z terminalami POS osiągnięto w Europie Zachodniej, a następnie w Europie Środkowej i Ameryce Łacińskiej. Usługi związane z bankomatami wzrosły głównie w Rumunii i Serbii, a następnie w Chorwacji, gdzie było to związane z przechodzeniem na walutę euro. Payten, jak również ASEE, będące głównymi dostawcami rozwiązań dla tamtejszych banków oraz sektora płatniczego, odegrały kluczową rolę we wspieraniu procesu przejścia na euro. Ponadto chciałbym nadmienić, że w ramach linii biznesowej e-commerce, sprzedaliśmy nasze rozwiązania w zakresie płatności online do niespełna 1 250 nowych sprzedawców na wszystkich rynkach naszej działalności i przetworzyliśmy łącznie 1,6 miliarda transakcji ecommerce w 2022 roku" - napisał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 71,21 mln zł wobec 100,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)