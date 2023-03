Forte odnotowało 29,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 23,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,5 mln zł wobec 51,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 48,34 mln zł wobec 65,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 334,65 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 378,54 mln zł rok wcześniej.

W całym 2022 r. spółka miała 89,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 273,94 mln zł w porównaniu z 1 326,91 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 143,57 mln zł wobec 233,28 mln zł zysku rok wcześniej.

W strukturze sprzedaży ogółem Grupy Forte 18,6% stanowiła sprzedaż nadwyżek płyty produkowanej przez spółkę zależną Tanne z 6,3% udziałem eksportu (80 968 tys. zł) i 12,3% udziałem sprzedaży krajowej (156 578 tys. zł), podała spółka.

"Wartość sprzedaży płyty do zewnętrznych klientów w całym okresie sprawozdawczym 2022 roku wyniosła 237 546 tys. zł w porównaniu z 173 855 tys. zł w analogicznym okresie roku 2021 (wzrost w o 36,6%). Wolumenowo zaś sprzedaż płyty w roku 2022 była niższa niż w okresie porównawczym o ok. 3% (178,1 tys. m3 w roku 2022 vs. 184,5 tys. m3 w roku 2021). Natomiast 81,4% sprzedaży ogółem dotyczyło mebli i pozostałej sprzedaży grupy (1 036 398 tys. zł), gdzie eksport stanowił 907 836 tys. zł (71,3%) wobec 128 562 tys. zł sprzedaży krajowej (10,1%)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Udział procentowy sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 51,4%, Europa Zachodnia i Północna 26,4%, Polska 12,4%, Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 8,2% oraz kraje pozaeuropejskie 1,6%.

Udział procentowy sprzedaży płyty na rynkach ukształtował się następująco: Polska 66%, Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 32,8% oraz kraje niemieckojęzyczne 1,2%, podano także.

Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 32,4%, czyli spadła o 8,5 pkt proc. r/r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 75,59 mln zł wobec 90,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2022 r. spółka miała 1,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

