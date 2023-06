Forte odnotowało 87,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2022/2023 r. (trwającym pięć kwartałów, od stycznia 2022 r. do marca 2023 r.) wobec 179,3 mln zł zysku w okresie porównywalnym, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 98,43 mln zł wobec 210,76 mln zł zysku. Zysk EBITDA wyniósł 167,14 mln zł wobec 279,26 mln zł zysku w tym ujęciu w okresie porównywalnym.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 598,42 mln zł w 2022 r. wobec 1 682,48 mln zł w okresie porównywalnym.

Prezes Maciej Formanowicz w liście dołączonym do raportu wskazał, że ubiegły rok był kolejnym rokiem, po dwóch latach pandemii, który ze względu na kryzys energetyczny i surowcowy spowodowany napaścią Rosji na Ukrainę, destabilizował procesy gospodarcze oraz codzienne życie ludzi w Europie, a niepewność co do dnia jutrzejszego miała istotny, negatywny wpływ na zachowania zakupowe klientów spółki.

"Ilościowe spadki popytu rok do roku dochodziły na poszczególnych rynkach do ponad 20-25%, co miało bezpośrednie przełożenie na istotne pogorszenie wyników całej naszej branży" - napisał Formanowicz w liście.

"Reagując na zmieniającą się rzeczywistość podjęliśmy zdecydowane działania, które pozwoliły dostosować naszą Grupę do tych niesprzyjających warunków rynkowych. Wzrost wydajności i efektywności produkcji w naszych fabrykach pozwolił na zamknięcie produkcji mebli skrzyniowych w Białymstoku, bez straty łącznych zdolności wytwórczych Grupy Forte. Ograniczyliśmy istotnie koszty, zaś pracowników przenieśliśmy do dołączonego do naszej Grupy przedsiębiorstwa Specific, producenta mebli tapicerowanych. Rozszerzyliśmy w ten sposób ofertę dla naszych obecnych klientów, uzyskaliśmy efekty synergii, pozwalającej na obniżenie kosztów w obszarze produkcji, logistyki i sprzedaży" - dodał.

Podkreślił, że kolejnym wyzwaniem, z którym spółka mierzyła się w 2022 r. były galopujące wzrosty wszystkich grup kosztów, od surowców, wliczając w to drewno, poprzez wynagrodzenia, aż po wszelkiego rodzaju usługi.

"Proces przekładania wzrostu kosztów na ceny produktów jest jednak długotrwały, stąd nasze marże przejściowo uległy zmniejszeniu" - dodał.

Wskazał też na pozytywne efekty.

"Uzyskaliśmy zaległe z lat 2021 oraz 2022 certyfikaty na emisję CO2, które mogliśmy sprzedać. Ich wysoka cena rynkowa, spowodowana kryzysem energetycznym, pozwoliła na istotny wpływ środków, który znacząco poprawił wynik operacyjny Grupy oraz pozwolił na uniknięcie niekorzystnego poziomu zadłużenia. Suma negatywnych czynników sprawiła jednak, że pomimo niezwykłego zaangażowania naszych pracowników we wszystkich obszarach organizacji, wprowadzanych optymalizacji i ciągłego doskonalenia procesów, nasz wynik operacyjny EBIT za 15 miesięcy zakończonego roku obrotowego wyniósł 98 mln zł wobec 211 mln zł w poprzednim okresie porównawczym, a EBiTDA spadła z 279 do 167 mln zł" - napisał prezes.

"Nie możemy zapominać o bieżącej sytuacji - wciąż trwa wojna w Ukrainie, w Europie szaleje inflacja, poszczególne kraje już są w recesji, nastroje konsumenckie wciąż są pesymistyczne. W Forte cały czas myślimy o przyszłości. Nie koncentrujemy działań jedynie na dniu dzisiejszym, pracujemy nad projektami które zapewnią nam możliwości szybkiego rozwoju w następnych kwartałach i latach. Mimo trudnych warunków zewnętrznych jestem przekonany, że nasza Grupa ma przed sobą pozytywną przyszłość" - podkreślił.

Przypomniał, że w sierpniu kończy pracę jako prezes zarządu, a kolejne lata historii Forte tworzyć będzie zarząd kierowany przez nową prezes - jego córkę Marię Florczuk.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2022 r. spółka miała 1,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)