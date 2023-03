W mijającym tygodniu cena bitcoina wzrosła o 17 proc., czyli najwięcej od połowy stycznia, gdy wzrost wyniósł 22 proc. Z kolei w skali trzech miesięcy wzrost ceny największej kryptowaluty to już 57 proc., czemu może pomagać obecny kryzys bankowy.

To, co wydarzyło się w ostatnim czasie zatrząsło tradycyjnym rynkiem finansowym, ale co ciekawe, nie u źródło problemu, nie w Stanach Zjednoczonych, a w Europie. W USA, patrząc na notowania indeksów giełdowych nie widać żadnego strachu, co innego na Starym Kontynencie, gdzie indeksy i ceny dużych banków leciały na łeb na szyję. W tym czasie bitcoin drożał.

Kryptowaluta powstała w odpowiedzi na kryzys finansowy sprzed 15 lat

Warto przypomnieć, że kryptowaluta powstała w odpowiedzi na kryzys finansowy sprzed 15 lat i miała uchronić jej posiadaczy od nieodpowiedzialnych działań banków komercyjnych oraz centralnych i dać władzę nad własnym pieniądzem ludziom. Ci z kolei zamiast z tego skorzystać, powierzali swoje kryptowaluty ponownie instytucjom, które wykorzystały to do swoich celów i pojawił się kolejny kryzys... Aż trudno to opisać słowami, jak w tym przypadku historia zatoczyła koło, ale to nie same kryptowaluty były tu przyczyną, a zachowanie ludzi. Młotkiem możemy stłuc komuś szybę lub przy jego pomocy coś zbudować. Tu stłuczono szybę.

Niemniej jednak banki zostały na tę chwilę uratowane po obu stronach Atlantyku, a Fed właśnie zakończył nieoficjalnie program QT, czyli zmniejszania swojego bilansu. Jego skala wynosiła 95 mld USD miesięcznie. Według wczorajszych danych, tylko w jeden tydzień Fed zwiększył swój bilans o 300 mld USD! Wzrost płynności na rynku, to zmniejszenie ryzyk dla sektora finansowego, co było także jednym z motorów napędowych dla kryptowalut w niedalekiej przeszłości. W czasie pandemii bilans banku centralnego rósł jak na drożdżach, a wraz z nim ceny kryptowalut.

Bilans prawdopodobnie znów będzie rosnąć, ale stopy procentowe będą wyższe niż wtedy

Obecnie różnica jest taka, że bilans prawdopodobnie znów będzie rosnąć, ale stopy procentowe będą wyższe niż wtedy. Niemniej o skali ewentualnych dalszych podwyżek dowiemy się już 22 marca podczas decyzji Fed. To będzie prawdopodobnie decyzja roku, a Fed będzie zbliżać się do pauzy w dalszych działaniach.

Dla rynku kryptowalut takie środowisko jest środowiskiem idealnym, a reakcja na jakiekolwiek złe informacje, nawet te dotyczące regulacji, na tę chwilę nie powodują spadków cen. Pokrywa się to także z cyklem halvingowym na bitcoinie, o którym była mowa wielokrotnie we wcześniejszych komentarzach, stąd sytuacja dopiero teraz nabiera jeszcze większych rumieńców.

Daniel Kostecki, analityk rynków finansowych