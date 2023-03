Tylko w ub.roku wartość inwestycji Ventures Capital w Polsce wynosiła 775 mln euro, co stanowi wzrost o 2114 proc. względem 2018 roku.

Jak wskazali autorzy raportu, pt."How to do FinTech in Poland?”, w ciągu ostatnich lat Polska stała jest jednym z bardziej liczących się na świecie centrum rozwoju produktów i usług finansowych dostępnych online. Przypomniano, że do fintechów zalicza się niektóre banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje płatnicze i pożyczkowe, a także firmy wykorzystujące Blockchain.

W sektorze tym - jak mówił podczas czwartkowej prezentacji raportu prezes Fintech Poland Paweł Widawski - pracuje już 400 tys. osób, z czego 40 tys. osób to specjaliści z branży bankowo - finansowej. "To duża część polskiej gospodarki" - zaznaczył.

Wskazał, że ostanie zawirowania w globalnej gospodarce, związane m.in. z wojną, nie wpłynęły negatywnie na dynamikę rozwoju sektora. "Widzimy duże inwestycje, co pokazuje, że fintech jako element budowy przewagi konkurencyjnej Polski jest dostrzegany przez m.in. przez instytucje finansowe czy globalne fintechy, które otwierają tu swoje centra badawczo-rozwojowe " - powiedział.

Autorzy raportu ocenili, że dla dalszego rozwoju sektora ważna jest "większa otwartość organów regulacyjnych i nadzorczych. Istotne jest również - jak mówił Widawski - podjęcie działań wspierających nowe inwestycje zagraniczne w tym sektorze gospodarki a także budowanie marki polskiego centrum finansowego. "Niezbędne jest jednak wypracowanie rynkowych i publicznych mechanizmów wspierania polskich firm z tego obszaru we wchodzeniu na rynki w innych krajach" - dodał.

Uczestniczący w dyskusji przedstawiciele sektora a także różnych instytucji finansowych podkreślali, że bez dostępu do kapitału niemożliwy jest dalszy rozwoju branży. Wskazali, że w Polsce, mimo globalnego spowolnienia, rośnie wartość inwestycji dokonywanych przy udziale funduszy Venture Capital. Tylko w 2022 roku wartość ich wartość w Polsce wynosiła 775 000 000 euro, co stanowi wzrost o 2114 proc. względem 2018 roku.

Innowacje tworzone przez fintechy przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom życia gospodarczego - mówił dyrektor biura innowacji w PKO Banku Polskim Marek Myszka. Zaznaczył, że jako największy bank w regionie Europy Środkowo-Wschodniej PKO BP rozumie znaczenie umiejętnego mariażu biznesu i nowych technologii. "Jako PKO Bank Polski zawsze chętnie włączamy się we wszelkie inicjatywy wspierające środowisko fintech. Wierzę, że dialog, silne wsparcie sektora finansowego oraz atuty lokalnego rynku nowych technologii, pozwolą zmienić Polskę w jedno z kluczowych centrów fintech na świecie" - dodał.

Z kolei prezes PAIH Paweł Kurtasz zauważył, że rozwój branży można jeszcze przyspieszyć, chociażby poprawiając otoczenie prawne dotyczące tego sektora. Dzięki temu raportowi możemy diagnozować kolejne potrzeby firm. (PAP)