Krakowski Park Technologiczny (KPT), który w lutym 2023 r. świętował swoje 25-lecie, słynie z niezwykle różnorodnej oferty – skrojonej na potrzeby zarówno firm inwestujących w rozwój i korzystających z ulg w Polskiej Strefie Inwestycji, jak i początkujących przedsiębiorców. Pomaga rosnąć start-upom, a jednocześnie stał się trampoliną dla czołowych dziś przedsiębiorstw z branży gier i organizatorem wielkiego święta gamedeveloperów – Digital Dragons. Ze wsparcia KPT korzystają zarówno polskie firmy rodzinne, jak i międzynarodowe koncerny.

Krakowski Park Technologiczny powstał jako Centrum Zaawansowanych Technologii – Kraków sp. o.o. w grudniu 1997 r. Początkowo zajmował się przede wszystkim zarządzaniem specjalną strefą ekonomiczną o powierzchni 66 ha. Szybko okazało się, że potrafi wspierać rozwój firm i pobudzać wzrost gospodarczy Małopolski również na innych polach. Z upływem lat KPT awansował do ekstraklasy instytucji otoczenia biznesu najwyżej ocenianych przez przedsiębiorców. Rozwijając pełną gamę usług nowoczesnego parku technologicznego, zarządza dziś – ciągle dostosowywaną do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców – Polską Strefą Inwestycji w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim.

– Wspieramy rozwój przedsiębiorców w różnych obszarach. Pomagamy w uzyskaniu ulg inwestycyjnych, a jednocześnie oferujemy wszystkim zainteresowanym fachowe doradztwo, wskazujemy szanse, ścieżki i możliwości rozwoju, inicjujemy współpracę zarówno między poszczególnymi firmami, jak i między przedsiębiorcami a samorządami poszukującymi inwestorów. Dosłownie każdy, kto zwróci się do KPT, może liczyć na wszechstronne i profesjonalne zaopiekowanie na każdym etapie przedsięwzięcia, od pomysłu po finansowe rozliczenie. Nasi pracownicy od lat myślą jak przedsiębiorcy, więc świetnie rozumieją potrzeby i oczekiwania biznesu – zapewnia Tadeusz Zaremba.

Łukasz Słoniowski, wiceprezes KPT, podkreśla, że motorem rozwoju KPT są właśnie przedsiębiorcy: to dla nich spółka rozwija ofertę, a miarą swego powodzenia uczyniła sukcesy firm korzystających ze wsparcia Parku.

– Dzięki temu udaje się nam zarówno przyciągać inwestycje do Małopolski, jak i wspierać swymi usługami rozwój naszego małopolskiego biznesu oraz zachęcać firmy do korzystania z szans i możliwości. Czternasty rok prowadzimy Inkubator Technologiczny, od dekady wspieramy branżę gier, ściągamy do regionu start-upy z zagranicy i pomagamy rodzimym rosnąć, angażujemy się w projekty kosmiczne, współtworzymy European Digital Innovation Hub, czyli Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych – wylicza Łukasz Słoniowski.

Krystyna Sadowska, związana niemal od zawsze z działem obsługi inwestora KPT, przypomina, jak brzmi misja tej instytucji: „Wspieramy nowoczesną gospodarkę, pomagając firmom rozwijać się szybciej”.

– U zarania zarządzania przez nas specjalną strefą ekonomiczną wydawaliśmy dosłownie kilka zezwoleń rocznie. Dzisiaj zarządzamy Polską Strefą Inwestycji w całej Małopolsce i powiecie jędrzejowskim, oferując co roku ulgę podatkową kilkudziesięciu przedsiębiorcom. Kwoty zainwestowane przez firmy w rozwój i stworzenie nowych, bardzo wartościowych miejsc pracy są imponujące. Z perspektywy ponad 25 lat możemy mówić o znaczącym wpływie KPT na rozwój małopolskiej przedsiębiorczości i gospodarki – mówi Krystyna Sadowska. Podkreśla, że przez ćwierćwiecze krajobraz gospodarczy Małopolski zmienił się wręcz nie do poznania, dzięki czemu region awansował także w tym obszarze do europejskiej czołówki.

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji KPT oferuje zwolnienia podatkowe – od 40 do 60 proc. – na 12, a nawet 15 lat, tereny inwestycyjne i wsparcie inwestycji w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim.

– Przedsiębiorcy od lat chętnie korzystają z ulg, ponieważ pozwala im to przeznaczyć większe środki na rozbudowę zdolności produkcyjnych czy też na rozwój nowych produktów i uzyskać w ten sposób przewagę konkurencyjną. To są bardzo wymierne korzyści finansowe. Dajemy jednak przedsiębiorcom o wiele więcej. Nasze doradztwo obejmuje zarówno obsługę inwestycji, jak i późniejsze etapy. Oferujemy także szkolenia w zakresie rozliczania pomocy publicznej, współpracujemy intensywnie z czołowymi ekspertami w zakresie prawa podatkowego. Dzięki tak budowanej bazie wiedzy możemy skutecznie wspierać wszystkich zainteresowanych rozwojem – podkreśla Natalia Bursiewicz, wiceprezes KPT.

Dział obsługi inwestora KPT organizuje spotkania i warsztaty przedsiębiorstw oraz ich działów finansowo-księgowych z ekspertami umiejącymi przekazywać wiedzę w przystępny i praktyczny sposób. Podczas licznych spotkań można wymieniać doświadczenia i wspólnie szukać rozwiązań aktualnych problemów. – Nie tylko organizujemy szkolenia i warsztaty dla firm i ich działów, lecz także rozbudowujemy bazę wiedzy o inwestycjach i inwestowaniu, szkolimy samorządy w obsłudze inwestorów. Organizujemy spotkania w siedzibie i w całym regionie, bierzemy udział w najważniejszych wydarzeniach gospodarczych w Polsce i za granicą. Podchodzimy proaktywnie i do inwestorów, i do samorządów mających potencjał inwestycyjny – komentuje Krystyna Sadowska.

KPT słynie także ze wspierania start-upów. Ta idea zrodziła się w połowie pierwszej dekady XXI w., gdy Polska weszła do Unii Europejskiej i można było uzyskać środki na rozwój takiej działalności. W 2008 r. powstał pierwszy budynek KPT i zarazem pierwsza siedziba spółki. Obecnie biura dla start-upów można wynająć na Czyżynach i Ruczaju. W ramach Inkubatora Technologicznego KPT funkcjonuje 40 firm. Obok przyjaznych przestrzeni Inkubator oferuje wsparcie szkoleniowe, mentoringowe i udział w projektach oraz programach wsparcia w Polsce i za granicą. Tak rozpoznawalne marki, jak: Autenti, Reality Games, BerryLife, Seedia, Findair, Talent Alpha czy InMontionLabs, zaczynały w Inkubatorze, by osiągnąć komercyjny sukces.

Z doświadczeń czerpanych z pracy z młodymi firmami zrodził się w KPT program akceleracyjny, którego celem jest przyspieszanie rozwoju przedsiębiorstw. Pomaga w tym wsparcie ekspertów, mentoring ze strony doświadczonych ludzi biznesu, dostępne są granty. Coraz większą rolę odgrywa współpraca początkujących innowatorów z dużymi firmami otwartymi na nowe rozwiązania technologiczne czy biznesowe. W programie akceleracyjnym wzięła dotąd udział prawie setka start-upów.

Elektryzującym przedsięwzięciem KPT o zasięgu międzynarodowym jest Digital Dragons. To jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w europejskiej branży gier. Gromadzi nie tylko licznych twórców i producentów gier, lecz także inwestorów, wydawców i duże studia gamedev poszukujące talentów. Ubiegłoroczna, jubileuszowa edycja odniosła spektakularny sukces, gromadząc 2100 osób reprezentujących ponad 600 firm z blisko 40 krajów – nie tylko Europy, lecz także obu Ameryk, Azji oraz Afryki.

– Digital Dragons to prawdziwe święto branży gier. Cieszy nas, że udało się uczynić z Krakowa idealne miejsce do rozwoju studiów gamedeveloperskich – mówi Krzysztof Krzysztofiak, dyrektor działu parku technologicznego w KPT. Najbliższa edycja tego wydarzenia odbędzie się w 15–16 maja 2023 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Więcej informacji o szansach i możliwościach, jakie daje współpraca z KPT, na stronie www.kpt.krakow.pl.