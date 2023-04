Reklama

Kim są drag queens i drag kings? To odpowiednio mężczyźni i kobiety, które tworzą kreacje sceniczne, bawiąc się konwencjonalnym rozumieniem płci. Jedną z lepiej rozpoznawalnych polskich drag queen była zmarła na koronawirusa Kim Lee (w Muzeum na Woli w Warszawie do 30 lipca można odwiedzić poświęconą jej wystawę). O tym, że poszczególne stany w USA czynią próbę ukrócenia wolności artystycznej dragów i że środowisko to znalazło niespodziewanego sojusznika – firmę dostarczającą na rynek wegańskie zamienniki jaj – pisze dla „Plant Based News” Amy Buxton.

Nieuzasadnione, godzące w konstytucję przepisy

Jedną z form, jaką mogą przyjąć dragowe występy, są tzw. drag brunche. Podczas takiej imprezy, oprócz popisów scenicznych, jesteśmy także raczeni przysmakami serwowanymi przez artystki i artystów. I właśnie takich imprez usiłuje zakazać Tennesee.

Na początku marca została tam uchwalona ustawa, która zabrania organizowania drag shows, określanych mianem „występów kabaretowych dla dorosłych”, w miejscach publicznych, w obecności dzieci, a także w odległości do 1000 stóp od miejsc kultu, szkół i publicznych parków. Za przykładem Tennesee poszło kilkanaście innych stanów, w tym Teksas, Idaho i Nebraska.

Środowisko queerowe, na czele z artystami i artystkami drag, krytykuje te przepisy. Bella BuBalle (reżyserka i gospodyni imprez dragowych) mówi, że stanowi ono jasny komunikat – osoby queerowe nie są przez prawodawców cenione, a ich wolność artystycznego wyrazu próbuje się ograniczyć. Podobnego zdania jest artystka RuPaul, która sądzi, że walka z drag shows to sposób na odwrócenie uwagi od naprawdę palących problemów związanych z opieką medyczną, edukacją, mieszkalnictwem i rynkiem pracy.

Nie tylko (wegańskie) jaja

Sojusznikiem środowiska drag okazał się sędzia okręgowy z Tennesee Thomas Parker. Wstrzymał on na dwa tygodnie wprowadzenie nowego prawa w tym stanie. W uzasadnieniu swojej decyzji zaznaczył, że jest ono zbyt ogólne, prawodawcy niewystarczająco je uzasadnili, poza tym godzi ono w słynną Pierwszą Poprawkę do konstytucji USA, która gwarantuje wolność słowa. Dzięki Parkerowi mógł się 2 kwietnia odbyć event „Brunch Is For Everyone” („Brunch Jest dla Każdego”), organizowany przez firmę Eat Just.

Firma Eat Just to właścicielka roślinnego Just Egg – marki wegańskiego przysmaku, smakiem i konsystencją przypominającego kurze jaja. Pomysł na ww. event powstał jako reakcja na nowe propozycje legislacyjne. Producent chce w ten sposób wyrazić swoją solidarność ze środowiskiem drag.

Szef marketingu w Eat Just Tom Rossmeissl mówi, że zazwyczaj przedsiębiorstwo stara się trzymać z dala od polityki. „Jeśli jednak występujesz przeciwko brunchom, występujesz przeciwko nam” – dodaje. Impreza zorganizowana przez firmę obejmowała występ Rainbow Brick Brunch, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. Odbyła się w klubie Atomic Rose w Memphis. W trakcie jej trwania przybyli z Kalifornii członkowie zespołu Eat Just zobowiązali się do organizacji wieloplatformowej zbiórki funduszy, które zostaną przeznaczone na kampanię na rzecz praw człowieka.