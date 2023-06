Reklama

Deklaracja padła w trakcie szczytu biznesowego w Paryżu, organizowanego przez Tent Partnership for Refugees. Jest to zrzeszająca ponad 300 firm globalna koalicja biznesowa, która stawia sobie za cel wsparcie integracji ekonomicznej uchodźców i uchodźczyń. O zobowiązaniu podjętym przez firmy dla CNN Business piszą Jeanne Sahadi i Matt Egan.

Kropla w morzu potrzeb

To kropla w morzu potrzeb. Jak szacuje Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi, na całym świecie jest ich ok. 35 milionów, z czego 12 milionów w samej Europie. Warto też pamiętać, że liczba ta nie obejmuje m.in. osób przymusowo wysiedlonych, które nie dostały oficjalnego statusu uchodźców. Niemniej podjęte w Paryżu zobowiązanie jest największe w historii Tent Partnership for Refugees, które działa od 2016 roku.

Ze swoich zobowiązań, podjętych 19 czerwca, firmy zamierzają rozliczyć się w ciągu trzech lat. Deklaracja mówi o pomocy wszystkim uchodźcom, niezależnie od narodowości, jednakże w związku z agresją Rosji na Ukrainę i brakiem perspektywy na jej szybkie zakończenie, oferta korporacji skierowana będzie szczególnie do osób narodowości ukraińskiej.

Projekt bliski sercu dyrektora

Wiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi z Amazona, Ofori Agboki, przyznaje, że zainicjowany w Paryżu projekt jest mu osobiście bardzo bliski. Jego ojciec był w USA emigrantem zarobkowym z Ghany, dzięki czemu nie tylko widział, ale na własnej skórze doświadczył, jak skomplikowany jest proces asymilacji i jakie to ważne, żeby w jego trakcie dostawać wsparcie.

Amazon zobowiązał się zatrudnić w Europie 5000 osób z doświadczeniem uchodźczym do końca 2026 roku. Ta deklaracja jest uzupełnieniem wcześniejszej, zgodnie z którą do końca 2024 roku firma zatrudni 5000 takich osób w USA. Dodatkowym działaniem podjętym przez korporację są szkolenia dla 10 000 informatyków narodowości ukraińskiej. Odbywają się one w ramach Amazon Web Services, są całkowicie bezpłatne, a ich beneficjentom zapewnia się programy szkoleniowe, kursy certyfikujące, kursy językowe, mentoring a także opcję zatrudnienia.

Firmy już korzystają z pracy uchodźców

Z pracy osób, które uciekają przed wojną, globalne firmy korzystają już oczywiście w tym momencie. Korporacja ISS, która oferuje usługi takie jak sprzątanie czy ochrona budynków, od marca ubiegłego roku zatrudniła na terenie Europy 500 osób ze statusem uchodźcy, głównie – Ukrainek. W Paryżu zobowiązała się zatrudnić kolejne 10 000, a także zapewnić im system szkoleń oraz ścieżek awansu. To ostatnie jest szczególnie ważne, gdyż, jak możemy się domyślać, osoby, którym udało się uciec spod bomb, często w kraju, który udzielił im schronienia, zatrudniają się poniżej swojego wykształcenia czy kwalifikacji.

Nietrudno jest się też domyślić, że korporacjom posiadającym sieci hoteli przydadzą się napływające z krajów objętych konfliktami ręce do pracy. Hilton i Marriot zapewniły, że zamierzają zatrudnić po 1500 uchodźców. Co najmniej 500 osób planuje zatrudnić firma Teleperformance, czyli światowa sieć call center. W przypadku zwłaszcza takich zatrudnień warto patrzeć korporacjom na ręce – osoby z doświadczeniem uchodźczym mogą decydować się na podejmowanie pracy, której nikt w goszczących ich kraju nie chce wykonywać.

Gest serca? Może. Ale na pewno niezły interes

W przypadku zasilenia nowymi pracownikami takich usług jak sprzątanie, ochrona obiektów, gastronomia czy właśnie call center – można powiedzieć, że przedsiębiorcy zyskują kadrowo na fakcie, że na świecie toczą się wojny. Te branże od dawna miały problemy z siłą roboczą, wynikające po części z mało rozwojowego charakteru samej pracy, a po części – z fatalnych warunków oferowanych zatrudnianym. Oczywiście osoby uciekające przed wojną zyskają na paryskich deklaracjach tych firm, ale mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że te firmy zyskają jeszcze więcej.

Nie inaczej, chociaż na pewno bardziej partnersko, jest w branży informatycznej, która również od dawna boryka się z luką kadrową, która jednak w tym wypadku wynika z ogromnej podaży na wysokiej lub chociaż średniej klasy specjalistów. Spośród firm z tej branży wśród deklarujących wsparcie dla uchodźców znajdziemy Cisco. Zamierza wyszkolić z cyberbezpieczeństwa i programowania, a następnie zatrudnić 10 000 osób narodowości ukraińskiej.

Inne firmy, które zobowiązały się do zatrudnienia uchodźców, to m.in. Starbucks, Microsoft, Randstad, Accenture, Adecco, Generali, The Body Shop, Adidas, Blackstone, BP, Hyatt, Ipsos, L’Oréal Group, Novartis, PepsiCo, Pfizer i The Kraft Heinz Company.