Do końca maja w Polsce wyprodukowane zostało 8,34 mln par butów, o niemal 1 proc. więcej niż przed rokiem. To skromny wynik, ale jak zauważają eksperci, znaczący, zważywszy, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze spadkami sięgającymi nawet 30 proc. rok do roku.

– Może to wskazywać na powolne odradzanie się przemysłu – mówi Marek Górecki, prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, podkreślając, że są ku temu racjonalne powody. Pandemia pokazała słabe strony uzależnienia się od produkcji w Azji. Poza tym producenci stawiają dziś na krótsze serie, by lepiej dostosowywać produkt do oczekiwań konsumentów. Wraca też moda na jakość.

