Wbrew pozorom to nie jest jednoznacznie dobra wiadomość. To znaczy – dla gospodarstw domowych owszem, jest. Tonę węgla można dziś kupić, płacąc za nią poniżej 1000 zł. Takie konkurencyjne ceny spotkać można w składach i na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej. Prywatni sprzedawcy tego paliwa mówią, że ceny oferowane przez PGG są dumpingowe i że skończy się to bankructwem wielu mniejszych biznesów.